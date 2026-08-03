鈴木仁＆押田岳W主演！ 人気BL漫画『お前のほうからキスしてくれよ』今秋実写ドラマ化＆ティザー映像解禁
累計発行部数25万部を突破した「やまやで」のデビュー作となる人気BL漫画『お前のほうからキスしてくれよ』（シュークリームPOP／moment刊）が実写ドラマ化され、フジテレビ（関東ローカル）にて今秋放送、FODにて独占見放題配信されることが決定。鈴木仁と押田岳がダブル主演を務める。併せて、ティザー映像が解禁され、主演の二人やスタッフからのコメントも到着した。
【動画】いきなりキスシーン？ ドラマ『お前のほうからキスしてくれよ』ティザー映像
本作は、臆病で優しい2人の、切なくて愛おしい両片想いラブストーリー。互いに恋愛対象にはならないと思っているゲイとノンケ男性のすれ違いの恋を描く。
クールで真面目な経理部の上野と、明るく社交的な営業部エースの神田は同期で同い年。一見すると正反対の二人だが、実は毎週のように神田が上野の家に泊まりに来るほどの仲だった。自身がゲイであることを明かしてもなお、屈託なく距離を詰めてくる神田に複雑な心中の上野。一方、神田は、過去に上野から「お前とは何も起こらない」と宣言されて以来、モヤモヤを募らせていて…。
友人として過ごす中で互いに大切な存在になっていくが、上野は過去の失恋から神田への想いに素直になれないでいた。恋心を認めてしまったら、友達には戻れない――。相手を気遣うあまり、一歩踏み出せない大人たちの不器用な恋やいかに？
神田への恋心に葛藤するゲイの上野役には、「MEN’S NON‐NO」の専属モデルとしても活躍する鈴木仁。過去に恋愛で深く傷ついた経験から揺れ動く心の機微を瑞々しい演技で表現し、新境地を見せる。
上野への恋心を次第に自覚していく陽キャな営業マンの神田役には、「コスメティック・プレイラバー」シリーズの出演も記憶に新しい押田岳。今作では多彩な表情と自然体の演技で神田を演じる。会社ではただの同期だが、プライベートでは実は仲が良い二人の関係が少しずつ変化していく等身大の恋愛に期待が高まる。
監督は、登場人物の内面を感受性豊かに描写するのを得意とする、近年はBLドラマでの活躍も目覚ましい高橋名月が監督を務める。
解禁されたティザー映像では、神田が提出した不備な領収書に「神田さんの電卓壊れているんですか!?」と冷たい表情で塩対応するクールな経理・上野の姿が登場。一方、人気者のエース営業マン・神田は「そうカリカリすんなって…」とマイペース全開だ。そんな二人の性格は周囲から水と油に見えていたものの、実は上野の自宅に神田が入りびたる仲。上半身裸の神田に「なんつう格好してんだよっ！」と焦りまくる上野がキュートだ。そして、「相手、俺じゃダメ？」と上野にキスを迫る神田…いきなりの衝撃シーン公開にドキドキさせられる。
上野役の鈴木は「岳くんとは初日から探り合いというか遠慮がちになることもなく、自然に撮影に臨めたので助かりました。それがいい画に結びついていると思いますので、ぜひ楽しみにしていてください！」とコメント。
神田役の押田は「上野と神田の間で描かれるオフィスラブストーリーを、鈴木仁くんと楽しく撮りました！ すぐに打ち解けて仲良くなったので、その雰囲気を楽しんでいただけたら嬉しいです」と言葉を寄せている。
ドラマ『お前のほうからキスしてくれよ』は、フジテレビ（関東ローカル）にて今秋放送（全8話）。
キャスト、原作者、スタッフのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■鈴木仁（上野功役）
社内ではクールで愛想がない上野ですが、神田と向き合い、接することで神田にしか見せない姿が出てきます。そこにどのような本心があるのかを大切にしながら演じました。お互いのことを想っているからこそ生まれる間、空気感が素敵に描かれている作品だと思います。岳くんとは初日から探り合いというか遠慮がちになることもなく、自然に撮影に臨めたので助かりました。それがいい画に結びついていると思いますので、ぜひ楽しみにしていてください！
■押田岳（神田瑛人役）
上野と神田の間で描かれるオフィスラブストーリーを、鈴木仁くんと楽しく撮りました！ すぐに打ち解けて仲良くなったので、その雰囲気を楽しんでいただけたら嬉しいです。ほかにも、2人の世界を膨らませてくれる愛おしいキャラがたくさん出てきます。リアリティもありつつ、綺麗でかわいい作品になっているかと思いますので、ぜひ「お前のほうからキスしてくれよ」の世界を、皆様、同じ会社で働くメンバーになった気持ちで、覗き見してみてください！
■原作・やまやで
たくさんの方々のご尽力があり、こうしてドラマ化が実現したことに大変感謝の気持ちです。実は、私自身は常々「ドラマみたいな漫画を描いてみたい」と思っているくらいのドラマ好きです！ 漫画とドラマは表現のアプローチが全く違いますが、その違いこそがドキドキしながらも最も楽しみにしているところです。原作では描ききれないような細やかなやり取りや人間関係があったり…。原作の読者の方々にも新たに楽しんでいただける所がたくさんあると思いますし、原作を知らない方も、たくさんのドキドキを味わえる恋愛ドラマになっていると思います。ぜひお楽しみください！
■監督・高橋名月
今回、やまやで先生の素敵な原作の実写化に関わることができて、心の底から嬉しい気持ちでいっぱいです。いよいよ情報解禁となった今でも、ほんとうに私が「おまキス」の監督を!? 夢じゃなくて!?という気持ちでいます。同世代の鈴木仁さん、押田岳さんと共に作品を作ることができたのは貴重な経験でしたし、これ以上ないほど幸せな撮影期間でした。この幸せを皆さまと分かち合える日が待ち遠しいです！ ぜひぜひご覧ください!!
■脚本・天本絵美
原作を読ませていただいた時、オフィスラブとしての甘さはもちろん、神田が「上野だから好きになった」ことに、とてもときめきました。少しずつ近づいていく二人を、自然と応援したくなります。印象的だったエレベーターでのやり取りをはじめ、2人の絶妙な距離感が映像でどのように描かれるのか、今から楽しみです。
本作は、臆病で優しい2人の、切なくて愛おしい両片想いラブストーリー。互いに恋愛対象にはならないと思っているゲイとノンケ男性のすれ違いの恋を描く。
クールで真面目な経理部の上野と、明るく社交的な営業部エースの神田は同期で同い年。一見すると正反対の二人だが、実は毎週のように神田が上野の家に泊まりに来るほどの仲だった。自身がゲイであることを明かしてもなお、屈託なく距離を詰めてくる神田に複雑な心中の上野。一方、神田は、過去に上野から「お前とは何も起こらない」と宣言されて以来、モヤモヤを募らせていて…。
友人として過ごす中で互いに大切な存在になっていくが、上野は過去の失恋から神田への想いに素直になれないでいた。恋心を認めてしまったら、友達には戻れない――。相手を気遣うあまり、一歩踏み出せない大人たちの不器用な恋やいかに？
神田への恋心に葛藤するゲイの上野役には、「MEN’S NON‐NO」の専属モデルとしても活躍する鈴木仁。過去に恋愛で深く傷ついた経験から揺れ動く心の機微を瑞々しい演技で表現し、新境地を見せる。
上野への恋心を次第に自覚していく陽キャな営業マンの神田役には、「コスメティック・プレイラバー」シリーズの出演も記憶に新しい押田岳。今作では多彩な表情と自然体の演技で神田を演じる。会社ではただの同期だが、プライベートでは実は仲が良い二人の関係が少しずつ変化していく等身大の恋愛に期待が高まる。
監督は、登場人物の内面を感受性豊かに描写するのを得意とする、近年はBLドラマでの活躍も目覚ましい高橋名月が監督を務める。
解禁されたティザー映像では、神田が提出した不備な領収書に「神田さんの電卓壊れているんですか!?」と冷たい表情で塩対応するクールな経理・上野の姿が登場。一方、人気者のエース営業マン・神田は「そうカリカリすんなって…」とマイペース全開だ。そんな二人の性格は周囲から水と油に見えていたものの、実は上野の自宅に神田が入りびたる仲。上半身裸の神田に「なんつう格好してんだよっ！」と焦りまくる上野がキュートだ。そして、「相手、俺じゃダメ？」と上野にキスを迫る神田…いきなりの衝撃シーン公開にドキドキさせられる。
上野役の鈴木は「岳くんとは初日から探り合いというか遠慮がちになることもなく、自然に撮影に臨めたので助かりました。それがいい画に結びついていると思いますので、ぜひ楽しみにしていてください！」とコメント。
神田役の押田は「上野と神田の間で描かれるオフィスラブストーリーを、鈴木仁くんと楽しく撮りました！ すぐに打ち解けて仲良くなったので、その雰囲気を楽しんでいただけたら嬉しいです」と言葉を寄せている。
ドラマ『お前のほうからキスしてくれよ』は、フジテレビ（関東ローカル）にて今秋放送（全8話）。
キャスト、原作者、スタッフのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■鈴木仁（上野功役）
社内ではクールで愛想がない上野ですが、神田と向き合い、接することで神田にしか見せない姿が出てきます。そこにどのような本心があるのかを大切にしながら演じました。お互いのことを想っているからこそ生まれる間、空気感が素敵に描かれている作品だと思います。岳くんとは初日から探り合いというか遠慮がちになることもなく、自然に撮影に臨めたので助かりました。それがいい画に結びついていると思いますので、ぜひ楽しみにしていてください！
■押田岳（神田瑛人役）
上野と神田の間で描かれるオフィスラブストーリーを、鈴木仁くんと楽しく撮りました！ すぐに打ち解けて仲良くなったので、その雰囲気を楽しんでいただけたら嬉しいです。ほかにも、2人の世界を膨らませてくれる愛おしいキャラがたくさん出てきます。リアリティもありつつ、綺麗でかわいい作品になっているかと思いますので、ぜひ「お前のほうからキスしてくれよ」の世界を、皆様、同じ会社で働くメンバーになった気持ちで、覗き見してみてください！
■原作・やまやで
たくさんの方々のご尽力があり、こうしてドラマ化が実現したことに大変感謝の気持ちです。実は、私自身は常々「ドラマみたいな漫画を描いてみたい」と思っているくらいのドラマ好きです！ 漫画とドラマは表現のアプローチが全く違いますが、その違いこそがドキドキしながらも最も楽しみにしているところです。原作では描ききれないような細やかなやり取りや人間関係があったり…。原作の読者の方々にも新たに楽しんでいただける所がたくさんあると思いますし、原作を知らない方も、たくさんのドキドキを味わえる恋愛ドラマになっていると思います。ぜひお楽しみください！
■監督・高橋名月
今回、やまやで先生の素敵な原作の実写化に関わることができて、心の底から嬉しい気持ちでいっぱいです。いよいよ情報解禁となった今でも、ほんとうに私が「おまキス」の監督を!? 夢じゃなくて!?という気持ちでいます。同世代の鈴木仁さん、押田岳さんと共に作品を作ることができたのは貴重な経験でしたし、これ以上ないほど幸せな撮影期間でした。この幸せを皆さまと分かち合える日が待ち遠しいです！ ぜひぜひご覧ください!!
■脚本・天本絵美
原作を読ませていただいた時、オフィスラブとしての甘さはもちろん、神田が「上野だから好きになった」ことに、とてもときめきました。少しずつ近づいていく二人を、自然と応援したくなります。印象的だったエレベーターでのやり取りをはじめ、2人の絶妙な距離感が映像でどのように描かれるのか、今から楽しみです。