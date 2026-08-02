酷暑が続く中、水分補給を促す情報発信が増加している。総合診療医・伊藤大介氏は、水分不足は自覚しづらいことに警鐘を鳴らしている。

【画像】不安症やうつ病のリスクに水分不足が関係しているとの報告もある

心当たりがなくても「水分不足」に

あなたは自分が水分不足かどうか問われて、答えることができますか？

意外と難しいのではないでしょうか。医師から「水分をよくとりなさい」と言われても、「飲み物はよく飲んでいるんだけど……」と思い当たる節がない。そんな経験をされた方も多いと思います。

以前、60代の女性の患者さんで「数年前から足がつりやすい」「頭も重い感じがする」といった症状を訴える方がいました。血液検査と尿検査を行ったところ、深刻な水分不足に陥っていることが分かりました。さらには必要なミネラル分も不足していました。



総合診療医の伊藤大介氏 ©文藝春秋

水分不足によって、体内のミネラルバランスが乱れると、筋肉の痙攣や神経の伝達異常などが起こりやすくなるため、足がつる、頭が重く感じるなどの症状が出たと考えられます。この女性の患者さんには薬を一部服用してもらいつつ、できるだけ水分を多く取るようにしてもらいました。すると頭の重みを感じる頻度や足がつる頻度が大幅に軽減されたのです。

このように水分不足は自覚しづらいものです。また、高齢になると、脳の中枢機能が低下し、口が渇きにくくなるので、より一層、自覚が困難になります。

人間の体の約60%は水分でできていることからもわかる通り、水分は体の「土台」とも言える重要な要素です。決して軽んじてはいけません。

水分不足が慢性的に続けば、運動のパフォーマンスが低下するのはもちろんのこと、認知機能の低下、意欲の低下、倦怠感の上昇、心血管系機能の低下にも繋がります。また、体温調節が上手くいかなくなったり、立ちくらみが起こりやすくなったりなど、体に様々な悪影響を及ぼすのです。

イランで成人3327人を対象に行われた2018年の大規模な研究によると、1日に2杯未満の水しか飲まないグループは、5杯以上飲むグループに比べて、不安症やうつ病のリスクが約2倍高くなることが分かりました。理由としては水分不足によって脳の機能や神経伝達物質の産生に影響を与える可能性があることが考えられます。

慢性的な水分不足は健康診断でわかる

では、自分が水分不足であるかどうかを知るために、健康診断のどの項目を見ればよいのか。以下の3つになります。いずれも血液検査と尿検査で分かります。

● 尿比重

● ヘマトクリット

● 尿素窒素、クレアチニン

例えば、夏の炎天下で、水分補給ができない状況にあった場合、少しでも体内に水分を留めておくために、できるだけ尿から水分を排出しないようにするでしょう。つまり“おしっこ”が濃くなります。

健康診断でも尿の濃さを示す指標があって、それが尿検査における「尿比重」と呼ばれる項目です。あまり注意して見たことがない人が多いと思います。尿比重の基準値は病院などによってまちまちですが、「1.030」以上だとすれば、かなり尿が濃縮されているので、水分不足である可能性があります。

さらに脱水が進むと、血液も濃縮されていきます。濃縮の度合いは、血液検査の「Ht」と書かれている項目、つまり「ヘマトクリット」で見ることができます。

この項目も馴染みが薄いでしょう。ヘマトクリットは血液中の赤血球の割合のことです。

本来は「貧血」であるかどうかを調べるために使われる検査です。しかし、脱水症状が強くなると、血液中の水分の割合が少なくなるので、「相対的多血症」といって、赤血球の割合が上がり、ヘマトクリットの数値も高くなります。女性で「45％」、男性で「50％」以上という数値が出れば、血液が濃縮されている可能性がある。つまり水分不足に陥っているのです。

※この続きでは、水分不足かどうかを判断する方法をさらに詳しく解説しています。約6700字の全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア『文藝春秋PLUS』に掲載されています（伊藤大介「いつもの体調不良の『原因』が分かる検診結果の見方」）。

（伊藤 大介／文藝春秋 電子版オリジナル）