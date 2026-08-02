スタメン復帰戦で一発…高橋のカットボールを強振

■阪神 7ー3 ヤクルト（1日・神宮）

阪神・森下翔太外野手が1日、神宮球場で行われたヤクルト戦でキング独走の25号2ランを叩き込んだ。真夏の夜空に弾丸の如く消えた打球。一時は体の状態が心配されたものの、ファンの不安を吹き飛ばす一発にどよめきが広がった。

2-3と逆転された直後の3回1死一塁、左腕・高橋奎二が投じた初球140キロのカットボールを完璧に捉えた。打球は一瞬にしてタイガースファンの待つレフトスタンドに着弾。外野手はほぼ動かず見送るしかなかった。

森下は前半戦にリーグ最多の24本塁打を放ち、57打点は同2位。オールスターゲームには両リーグ最多得票で選出され、ホームランダービーでも9本の柵越えを放ったが、7月28日の第1戦（東京ドーム）後に下半身のコンディション不良が判明。翌日の第2戦（富山）は欠場していた。

後半戦開幕となった31日はベンチスタートだったが、スタメン復帰で森下らしい豪快なアーチをかけた。DAZN公式X（旧ツイッター）が「外野は見送るだけ」として25号の映像を公開すると、ファンも安堵の声を寄せた。

「早くメジャー行ってくれ」

「球が潰れるw」

「ちょっと休んだだけで復活なの？」

「えっぐ！ 全然普通に復活してる！(笑)」

「森下はなぜ神なのか」

「森下のコン不ってマジで何だったのwww」

「エグすぎて草」

「打球ヤバすぎる笑」

森下の一発もあって阪神はヤクルトに勝利。52勝40敗、勝率.565として巨人とのゲーム差を「1」に広げた。（Full-Count編集部）