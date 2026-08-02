「踊る大捜査線」シリーズ9作品フジで一挙放送 地上波初作品も【タイトル・放送日】
【モデルプレス＝2026/08/02】俳優の織田裕二が主演を務める映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』（9月18日〜）の公開を記念して、映画『踊る大捜査線』シリーズ全8作品とスペシャルドラマ1作品が、フジテレビのゴールデン帯にて一挙放送されることが決定した。
【写真】「踊る大捜査線」話題の最新予告
1997年1月期の連続ドラマとして放送された『踊る大捜査線』は、脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の刑事、主人公・青島俊作（織田）が、刑事の理想と現実とのギャップに困惑しつつも、正しいことをするために、真摯に事件に向かっていく青島と仲間たちの物語を、時に熱く、時にユーモアを交えながら描く。所轄の刑事・青島と本庁のキャリア組・室井慎次（柳葉敏郎）との“熱き友情”、警察内部の縦割り社会や上下関係にも触れ、最終話の番組平均視聴率は23.1％を記録するなど（※視聴率はビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯）、圧倒的な支持を集めた。
1998年に公開した『踊る大捜査線 THE MOVIE』が興行収入100億円超えのヒットを記録し、2003年公開の映画第2弾『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』は興行収入173億円を超え、公開から22年の間、実写日本映画No.1の座に君臨した。
これまでに公開した映画シリーズ８作品の累計興行収入は524.1億円、累計動員数3863万人を超え、長きにわたって日本のエンターテインメント界で存在感を放ってきた。そして映画『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』（2012年）の公開から14年を迎えた8月2日、公開に合わせて、映画全8作品、スペシャルドラマ1作品の放送が決まった。
また、フジテレビ本社屋のイベント「お台場ファンライジング」内にて『踊る大捜査線 THE MUSEUM〜「踊る」の歴史を駆け抜けろ！〜』も開催中。テレビ放送と共に「踊る大捜査線シリーズ」の歴史を体感できる。（modelpress編集部）
8月15日（土）21時〜映画『踊る大捜査線 THE MOVIE』
8月22日（土）21時〜映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』
9月5日（土）20時〜映画『踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ！』
9月12日（土）21時〜スペシャルドラマ『踊る大捜査線 THE LAST TVサラリーマン刑事と最後の難事件』
9月19日（土）21時〜映画『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』（2012年公開）
9月26日（土）21時〜映画『交渉人 真下正義』
10月1日（木）21時〜映画『容疑者 室井慎次』
10月3日（土）21時〜映画『室井慎次 敗れざる者』※地上波初放送
10月10日（土）21時〜映画『室井慎次 生き続ける者』※地上波初放送
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◆「踊る大捜査線」シリーズ、4Kリマスター版で放送
1997年1月期の連続ドラマとして放送された『踊る大捜査線』は、脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の刑事、主人公・青島俊作（織田）が、刑事の理想と現実とのギャップに困惑しつつも、正しいことをするために、真摯に事件に向かっていく青島と仲間たちの物語を、時に熱く、時にユーモアを交えながら描く。所轄の刑事・青島と本庁のキャリア組・室井慎次（柳葉敏郎）との“熱き友情”、警察内部の縦割り社会や上下関係にも触れ、最終話の番組平均視聴率は23.1％を記録するなど（※視聴率はビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯）、圧倒的な支持を集めた。
これまでに公開した映画シリーズ８作品の累計興行収入は524.1億円、累計動員数3863万人を超え、長きにわたって日本のエンターテインメント界で存在感を放ってきた。そして映画『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』（2012年）の公開から14年を迎えた8月2日、公開に合わせて、映画全8作品、スペシャルドラマ1作品の放送が決まった。
また、フジテレビ本社屋のイベント「お台場ファンライジング」内にて『踊る大捜査線 THE MUSEUM〜「踊る」の歴史を駆け抜けろ！〜』も開催中。テレビ放送と共に「踊る大捜査線シリーズ」の歴史を体感できる。（modelpress編集部）
◆地上波放送スケジュール
8月15日（土）21時〜映画『踊る大捜査線 THE MOVIE』
8月22日（土）21時〜映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』
9月5日（土）20時〜映画『踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ！』
9月12日（土）21時〜スペシャルドラマ『踊る大捜査線 THE LAST TVサラリーマン刑事と最後の難事件』
9月19日（土）21時〜映画『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』（2012年公開）
9月26日（土）21時〜映画『交渉人 真下正義』
10月1日（木）21時〜映画『容疑者 室井慎次』
10月3日（土）21時〜映画『室井慎次 敗れざる者』※地上波初放送
10月10日（土）21時〜映画『室井慎次 生き続ける者』※地上波初放送
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