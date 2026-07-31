「百均」こと100円ショップで真に注目すべきなのは、100円を超えた値段で販売されている製品であるとよく言われます。100円という制限を取り払ってまで高い値段をつけているのは、品質や機能にどうしても妥協できない価値があるが故、というわけです。

【画像で見る】ダイソーでおすすめ「非100円商品」とは？ 意外なものが安く買える！

こうした製品の多くは、実際に使ってみると、なるほど独自のプライスで販売しているだけの価値は十分にあると痛感させてくれることがしばしばです。今回は現在ダイソーで販売されているこれら「100円ではない百均アイテム」の中から、真にお買い得と言える、4つのガジェットを紹介します。



今回はダイソーで販売されている、真にお買い得なガジェット4製品を紹介します。100円ではないものの、市場価格と比較して値ごろ感があるものを揃えました（筆者撮影、以下同）

通常は「数千円」のものが「1000円未満」で買える

商品名：備えラジオ

価格：770円（税込、以下同）

お買得度：★★★★☆

まず紹介するのはラジオです。市販のラジオは数千円程度という値段が一般的で、Amazonで1000円を下回る価格で販売されているノーブランド品は、その多くが送料と称して製品価格と変わらない金額を乗せています。そのため、結果的には実質2000〜3000円程度となるケースがほとんどです。

それに対してダイソーが販売している「備えラジオ」は、770円というリーズナブルさが特徴です。単三電池×2本で駆動するこの製品は、FMとAMを聴けるごく一般的な仕様ながら、小型でかさばらず、さらにイヤホンの接続も可能。緊急時の備えとしては十分すぎるほどの機能を備えています。

ボディは樹脂製でややチープ、スピーカーはモノラルです。またデジタルチューナー非搭載なのでプリセットされた局を一発で呼び出すことはできず、毎回手動でバンドを調整しなくてはなりません。それでも770円というのは破格値で、相場から見た安さは、今回紹介している中でも随一かもしれません。

最近はラジオを聴くにはスマホでアプリを使う場合も少なくありませんが、専用品ならではの安心感は、特に緊急時には役に立つこと間違いなしです。

商品名：GaN USB充電器

価格：880円

お買得度：★★★★★

次に紹介するのは、スマホやタブレットの充電に適したUSB Type-C接続の充電器です。近年のスマホには充電器が標準添付されなくなったこともあり、ユーザは別途購入する必要があります。1つの充電器を家族で分け合って使っている場合も多いのではないでしょうか。

今回紹介するダイソーの製品は、そんな中で1番の売れ筋と言われる、スマホの急速充電に適した最大出力30Wの充電器です。まだ発売されたてホヤホヤのこの製品、同等スペックの充電器は通常1500〜2000円程度するのに対し、本製品は880円と、文字通りの価格破壊が特徴です。

最大30WということでノートPCの充電には対応せず、ターゲットはスマホおよびタブレットということになります。しかし、こうした充電器には粗悪品やスペック詐称も多い中、本製品はオーディオ機器やPC周辺機器メーカーのラディウスが製造元とあって信頼性はお墨付きです。筆者がチェックした限りでも、おかしな挙動はありませんでした。いまダイソーに足を運んだら真っ先にゲットすべき製品です。

「ハイエンド風」のワイヤレスイヤホンも、お手軽に買える

商品名：イヤピタッ

価格：1100円

お買得度：★★★★★

続いて紹介するのは、耳に挟んで使うワイヤレスイヤホンです。

完全ワイヤレスイヤホンは、耳の穴にイヤーピースを挿入するカナル型と呼ばれる製品が多くを占めています。ただ遮音性能の高さゆえ、街中で使うと人や車の接近を把握しにくく危険なこと、また走るなどの激しい動きで脱落しやすいといった欠点もありました。

そんな中で近年台頭してきたのが、耳に挟んで使うタイプです。遮音性こそ期待できないものの、ちょっとやそっとでは耳から脱落しにくいことから、街中はもちろんフィットネスなどで愛用している人もよく見かけます。

これまではハイエンドなモデルしか存在していなかったわけですが、ダイソーで販売されているFSC社の製品は1100円。リーズナブルな価格ながら、クリップ型の特性を手軽に体験できるモデルです。

音質はシャカシャカとした高音が目立つなど価格相応。マルチペアリングにも非対応とあって、1万円を超えるオーディオメーカーの製品と比べるのはさすがに酷ですが、それでもリモコンによる再生周りの機能はひととおり揃っています。Bluetoothのバージョンも6.0と新しく、今買うにふさわしいモデルといえます。

モバイルバッテリーでも使えるUSB蚊取り器「アースノーマット」

商品名：アースノーマットUSB本体

価格：330円

お買得度：★★★★☆

最後に紹介するのは、電気蚊取り器です。一見するとITとは縁の遠いジャンルに思えますが、コンセントではなくUSBに接続して使うのが大きな特徴です。USBアダプタと組み合わせて屋内で使えるのはもちろん、モバイルバッテリーと組み合わせて屋外でも使用可能な、汎用性の高い製品といえます。

アース製薬が2020年に発売したこの製品、現在はダイソーのロゴが印刷されたパッケージで「ダイソー専売品」となっています。当初は60日分の薬剤ボトル1本とのセットで920円での販売でした。現在はボトルを省いた本体単品が、わずか330円という激安価格で販売されています。

別売りの30日用のボトル（330円）が必須なので、実際には660円ということになりますが、互換性のあるアース製薬の電気蚊取り器が自宅にあり、予備のボトルをストックしてあるならば、それらを使って導入コストをさらに節約することも可能です。わずか330円ながら、給電用のUSBケーブルは省かれることなくしっかり同梱されています。

電気蚊取り機はそうそう買い替える機会もないことから、平成の時代に購入したものを何十年にもわたって使い続けている人も多いはず。夏本番を迎えるにあたり、USB駆動で汎用性もアップした本製品と入れ替えてみてはいかがでしょうか。買い足しのニーズにもぴったりです。

（山口 真弘）