王林、米国の入国審査で5時間拘束「ポリスの部屋に入れられて…」 衝撃の解決法に上田晋也「俺が取り調べ側だったらもっと奥に連れていく」
タレントの王林が29日、日本テレビ系『上田と女が吠える夜』2時間SP（後8：00）内「夏休みを勉強に捧げた女VS遊び倒した女」ブロックに出演。英語ができないと話すなかで、アメリカの入国審査で止められた驚きのエピソードを披露した。
MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「王林ちゃんはどう？英語」と問われると、王林は笑顔で「あ、できないです！」と即答。「でもLAに行くのがすごい好きで、1人で行って（国に）入っちゃえばもうなんでもできるけど、入国審査だけすごいぶつかり合いの時間が…」と言いかけると、上田から「いやいや、ぶつかり合うとこじゃないよ」とツッコまれた。
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そんな王林はある時、「ポリスの部屋に入れられて、そっから5時間…ひっかかっちゃう人がいる部屋で、30人くらいいて、順番に呼ばれて、携帯も触れず取り上げられて、おしゃべりもしちゃダメで…」と、入国審査でひっかかった衝撃のエピソードを披露。
上田が「どうやって解放されたの？」と聞くと、「とりあえず歌うから見ててくれって言って。全員に見せて。みんな『フー！』てなって、オッケー」とまさかの方法を告白。上田は「それでOKなの？俺が取り調べ側だったら、『おい、やばいから』って言って、もっと奥に連れていく。いろんな検査したくなるけどな」とツッコんでいた。
MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「王林ちゃんはどう？英語」と問われると、王林は笑顔で「あ、できないです！」と即答。「でもLAに行くのがすごい好きで、1人で行って（国に）入っちゃえばもうなんでもできるけど、入国審査だけすごいぶつかり合いの時間が…」と言いかけると、上田から「いやいや、ぶつかり合うとこじゃないよ」とツッコまれた。
そんな王林はある時、「ポリスの部屋に入れられて、そっから5時間…ひっかかっちゃう人がいる部屋で、30人くらいいて、順番に呼ばれて、携帯も触れず取り上げられて、おしゃべりもしちゃダメで…」と、入国審査でひっかかった衝撃のエピソードを披露。
上田が「どうやって解放されたの？」と聞くと、「とりあえず歌うから見ててくれって言って。全員に見せて。みんな『フー！』てなって、オッケー」とまさかの方法を告白。上田は「それでOKなの？俺が取り調べ側だったら、『おい、やばいから』って言って、もっと奥に連れていく。いろんな検査したくなるけどな」とツッコんでいた。