有吉の壁 今夜7時!



竜宮城スパホテル三日月さん全面協力

おもしろホテル三日月の人選手権🌛



レギュラー放送終了まで残り5回!

駆け込みで?

今夜、誰かがネタ中に結婚発表🎉

果たして誰？そしてサプライズ発表にまさかの展開が



よかったらみんなでお祝いしてください#水曜は壁があるから早く帰ろう pic.twitter.com/jIlNm1zJuq