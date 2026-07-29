今夜『有吉の壁』出演者がサプライズの“結婚発表”へ 「まさかの展開」も予告【出演者情報あり】
日本テレビ系バラエティー『有吉の壁』（毎週水曜 後7：00）の公式Xが29日に更新され、同日放送の番組内で出演者が結婚を発表することを予告した。
【写真】4点のショットを添え結婚発表を予告『有吉の壁』
公式Xでは「有吉の壁 今夜7時！」と切り出し、「竜宮城スパホテル三日月さん全面協力 おもしろホテル三日月の人選手権」と紹介。「レギュラー放送終了まで残り5回！ 駆け込みで？ 今夜、誰かがネタ中に結婚発表 果たして誰？そしてサプライズ発表にまさかの展開が」と告知した。
続けて、「よかったらみんなでお祝いしてください」と呼びかけている。
この投稿にコメント欄には「結婚発表あるの!?気になりすぎて見逃せない 誰だと思う？」「一体誰なんだろう…めちゃくちゃ気になる！絶対リアルタイムで見ます！」と期待の声があがっている。【出演者】
【MC】 有吉弘行／佐藤栞里 【壁芸人の皆様】 堀内健（ネプチューン）／三四郎、シソンヌ、ジャングルポケット、タイムマシーン３号、チョコレートプラネット、ハナコ、パンサー、四千頭身／インポッシブル、エルフ、蛙亭、カカロニ 栗谷、金魚番長、さや香、ジグザグジギー、コットン/ゼロカラン、ダブルヒガシ、トット、錦鯉、ニッチェ、マヂカルラブリー、マユリカ、吉住／とにかく明るい安村 ほか
【写真】4点のショットを添え結婚発表を予告『有吉の壁』
公式Xでは「有吉の壁 今夜7時！」と切り出し、「竜宮城スパホテル三日月さん全面協力 おもしろホテル三日月の人選手権」と紹介。「レギュラー放送終了まで残り5回！ 駆け込みで？ 今夜、誰かがネタ中に結婚発表 果たして誰？そしてサプライズ発表にまさかの展開が」と告知した。
この投稿にコメント欄には「結婚発表あるの!?気になりすぎて見逃せない 誰だと思う？」「一体誰なんだろう…めちゃくちゃ気になる！絶対リアルタイムで見ます！」と期待の声があがっている。【出演者】
【MC】 有吉弘行／佐藤栞里 【壁芸人の皆様】 堀内健（ネプチューン）／三四郎、シソンヌ、ジャングルポケット、タイムマシーン３号、チョコレートプラネット、ハナコ、パンサー、四千頭身／インポッシブル、エルフ、蛙亭、カカロニ 栗谷、金魚番長、さや香、ジグザグジギー、コットン/ゼロカラン、ダブルヒガシ、トット、錦鯉、ニッチェ、マヂカルラブリー、マユリカ、吉住／とにかく明るい安村 ほか