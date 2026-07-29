元“青汁王子”三崎優太氏、“別居”告白「一緒に住んでいるとだらけちゃうよね」 妻・てんちむ「でも…寂しいよ」 今年元日に結婚
実業家の元“青汁王子”こと三崎優太氏（37）が、28日に更新された妻でYouTuberのてんちむ（32）のYouTubeチャンネルに出演。今年元日に結婚した2人だが、現在別居中であることを明かした。
【写真】大きな宝石輝く…指輪の写真を公開したてんちむ
「ウーバーして質問答えるよん」と題したこの日の動画では、ウーバーイーツでさまざまなものを注文し、食事をしながら視聴者から寄せられていた質問に答えていくというもの。そのなかで、夫である三崎氏も登場し、てんちむが「1番最近来てる質問」として「別居してるんですか？」と問いかけた。
てんちむはこの質問が届く理由について「最近、私がルームツアーの動画をあげたんですよ。その動画で、もしかして今別居してんのかなっていうふうにコメントがね、すごい殺到したんだよね」と説明。「確かになんかプライベートのこと何も言ってなかったなと思って。うちらさ仲いいは仲いいんだけど、 なんかすごい仲良くなさそうに思われていたら嫌じゃん…だから、すごい質問来てるから、今日はそれに答えたいと思います」と言及する理由を伝えた。
そのうえで、三崎氏に「別居してますか？」とてんちむが聞くと、三崎氏は「してますよ（笑）」と即答。てんちむは「でも別居してるって言うと、なんか仲悪いのって言われちゃうけど、そういう別居ではない」と不仲を否定。「うちらずっと一緒に住んでて、結婚してから。引っ越し2回あって、今はちょっとバラバラのうちに住んでたけど…なんで？」と再び三崎氏に質問。三崎氏は「別居の方がいいってなったから」と即答した。
てんちむは「いろんな理由が複合的にあった」とし「次の“青汁ヒルズ”ができるまで、別居したことないから、チャレンジしてみる？っていうことでやってみたんだよね」と明かした。三崎氏もこれに同意し「今、会社をやってて、なかなか本当にマジで忙しいから。そのほうがメリハリがあっていいかも。なんか最近ずっと仕事しているから、マジで永遠に」と仕事の多忙も理由のひとつにあげた。
三崎氏は、「逆にどうなの別居婚？」とてんちむに逆質問。「カップル感覚じゃないけど…両方良さあるかも。でも…寂しいよ」と三崎氏にアピール。三崎氏は「へ〜」と冷静に対応した。
さらに三崎氏は「一緒に住んでいるとだらけちゃうよね」と告白すると、てんちむも「わかる〜」と共感。「だからそれで、いろんな会社の状況とかの変化もあって、別居してから、すぐではないけど、最近メリハリがついてんなって感じ」と現状を明かした。
【写真】大きな宝石輝く…指輪の写真を公開したてんちむ
「ウーバーして質問答えるよん」と題したこの日の動画では、ウーバーイーツでさまざまなものを注文し、食事をしながら視聴者から寄せられていた質問に答えていくというもの。そのなかで、夫である三崎氏も登場し、てんちむが「1番最近来てる質問」として「別居してるんですか？」と問いかけた。
そのうえで、三崎氏に「別居してますか？」とてんちむが聞くと、三崎氏は「してますよ（笑）」と即答。てんちむは「でも別居してるって言うと、なんか仲悪いのって言われちゃうけど、そういう別居ではない」と不仲を否定。「うちらずっと一緒に住んでて、結婚してから。引っ越し2回あって、今はちょっとバラバラのうちに住んでたけど…なんで？」と再び三崎氏に質問。三崎氏は「別居の方がいいってなったから」と即答した。
てんちむは「いろんな理由が複合的にあった」とし「次の“青汁ヒルズ”ができるまで、別居したことないから、チャレンジしてみる？っていうことでやってみたんだよね」と明かした。三崎氏もこれに同意し「今、会社をやってて、なかなか本当にマジで忙しいから。そのほうがメリハリがあっていいかも。なんか最近ずっと仕事しているから、マジで永遠に」と仕事の多忙も理由のひとつにあげた。
三崎氏は、「逆にどうなの別居婚？」とてんちむに逆質問。「カップル感覚じゃないけど…両方良さあるかも。でも…寂しいよ」と三崎氏にアピール。三崎氏は「へ〜」と冷静に対応した。
さらに三崎氏は「一緒に住んでいるとだらけちゃうよね」と告白すると、てんちむも「わかる〜」と共感。「だからそれで、いろんな会社の状況とかの変化もあって、別居してから、すぐではないけど、最近メリハリがついてんなって感じ」と現状を明かした。