ホワイトソックス本拠地で発売された球場飯

ホワイトソックスの本拠地・レートフィールドでは、後半戦に入って村上宗隆内野手とコラボした“スティック型の寿司”が発売されている。MLB公式のホワイトソックス番を務めるスコット・マーキン記者も興味津々。X（旧ツイッター）で紹介した。

今回発売されたのは「ムネショット・スシ・プッシュアップ」。筒型の厚紙に包まれたスティック型の寿司。この形の食べ方は2026年になって米国内で流行しており、日本人選手が所属するホワイトソックスが取り入れた。

マーキン記者は早速Xで「寿司が食べたい？ うちには寿司があるよ」「こういう仕組みになっているんだ」「私はごくごくベーシックな種類の寿司しか食べない。でも『ムネショット・スシ』を食べた人たちは、それを楽しんでいるようだ」とレポートした。

さらに同記者によると、24日（同25日）からの週末3試合ではいずれもこの「ムネショット・スシ」は完売したといい、すでに2000個以上を売り上げたという。26日（同27日）の日曜日の試合では4回裏時点で完売になる人気ぶりだと伝えた。

マーキン記者の投稿にはファンからも「これって、どのセクションで買えるの？」「すごくいい感じだね」「ところてん方式だった」「すげえ！ 棒で押し出すんだ、ムネショット。シカゴ行きの飛行機代を調べよう」「海苔を使わず、手を汚さず食べられるお寿司。具は何が入ってるんだろう」「この男がファンに与える経済的影響を見てみろ？ 彼と10年契約を結べ」「もし彼の契約を延長しなかったら、私は本気で正気を失っちゃうよ」などとコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）