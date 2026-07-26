vs阪神に16試合で打率.333、7本塁打、OPS1.151

■巨人 5ー1 阪神（25日・甲子園）

またも相手投手に“絶望”を与えた。巨人のボビー・ダルベック内野手は25日、甲子園で行われた阪神戦で2試合連発となる17号を放った。加入1年目で阪神から快音を連発する助っ人に対し、「マジで見たくない……」「怖すぎる」と虎党は“白旗”を挙げている。

0-1で迎えた4回、阪神の左腕・伊原陵人投手がカウント2-0から投じた直球を完璧に捉えた。ダルベックは打った瞬間に確信。バックスクリーン右に飛び込む豪快な一発で試合を振り出しに戻すと、被弾した伊原はマウンド上で崩れ落ちた。

前日の同戦でも、ダルベックは9回2死の絶体絶命の場面で才木浩人投手から逆転2ランを叩き込んでいた。その際、才木も同じようにがっくりと膝を突いており、既視感ある光景が2夜連続で広がった。

巨人加入1年目から自慢のパワーを発揮し、今季は88試合で打率.262、17本塁打55打点、OPS.803をマーク。中でも阪神戦を得意にしており、16試合で打率.333、7本塁打16打点、出塁率.397、OPS1.151と文字通り粉砕している。

DAZN公式X（旧ツイッター）が、被弾後に伊原が呆然としたダルベックの17号の映像を公開すると、「阪神キラー最高過ぎる」「ダルベックってマジで阪神キラーなんだな笑」「本日もキラー振り健在」「対阪神強すぎてほんまにおもろい」「なんで満員の阪神ファンが居る甲子園でこんな打てるのか不思議で仕方ない」と巨人ファンから感謝の声が送られた。

また「マジでもうダルベック見たくない」「どうしたら抑えられるんや」「なんでダルベックの時はボールが甘くなるんだ」などと、恐怖を覚える阪神ファンも多いようだ。（Full-Count編集部）