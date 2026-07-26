「大きい方が電気代が安い」は本当？省エネ冷蔵庫の選び方と2026年最新モデル5選
家電系YouTubeチャンネル「まさとパパの家電チャンネル」が、「電気代も下がる【冷蔵庫】の選び方と2026年モデルおすすめ5選」を公開した。動画では、まさとパパが、電気代が高騰する中での省エネな冷蔵庫の選び方や、2026年に発売された最新モデルの中からおすすめの5機種を紹介。サイズ選びにおいては「場所と予算が許す限り大きい冷蔵庫を選ぶこと」を推奨している。
まさとパパは、夏場は室温が高く冷蔵庫に負担がかかりやすいため、壊れる前に買い替えることを提案。環境省のデータなどを引き合いに出し、10年前の冷蔵庫に比べて最新モデルは約30％省エネになっており、買い替えによって年間で最大3,500円ほどの電気代節約に繋がると解説した。
サイズ選びについて、一般的には家族の人数に応じた基準があるものの、断熱材を広く使えるといった構造上の理由から「大きい方が電気代が安いことがある」と独自の視点を披露。さらに、庫内にゆとりがある方が冷却効率が良く、食材が取り出しやすいためドアの開閉時間も短縮できるメリットを挙げている。
注目アイテムとして、東芝の「VEGETA GR-A540XFS」を紹介。野菜室が真ん中に配置され、潤いを約10日間キープする機能が搭載されている点を評価した。まさとパパ自身も、同メーカーの2025年モデル「GR-Y550FZ」を購入したと明かしている。また、パナソニックの「NR-F55HY3」については、100%フルオープンになる引き出しや、熱いまま急速冷凍できる「クーリングアシストルーム」などの便利機能を挙げ、「468Lモデルに比べて庫内容量が大きいのに電気代が安い」と太鼓判を押した。
さらに、日立の「R-HWC49Y」は、冷蔵室全段をチルドとして使える「まるごとチルド」や、肉や魚を凍らせずに保存できる「特鮮氷温ルーム」など、日立ならではの機能が充実している点を魅力として挙げた。同じシリーズで奥行きが異なる540Lモデル（R-HWC54Y）もあり、キッチンスペースに合わせて選べる点もおすすめだという。
動画の終盤では、今回紹介したモデルは年末にかけて価格が下がる傾向にあるとし、買い時の目安もアドバイス。日々の節電効果だけでなく、豊富な最新機能で家事の負担を減らすためにも、購入前に設置スペースや搬入経路の「高さ」をしっかり測って、後悔のないサイズ選びをしたいところだ。
まさとパパは、夏場は室温が高く冷蔵庫に負担がかかりやすいため、壊れる前に買い替えることを提案。環境省のデータなどを引き合いに出し、10年前の冷蔵庫に比べて最新モデルは約30％省エネになっており、買い替えによって年間で最大3,500円ほどの電気代節約に繋がると解説した。
サイズ選びについて、一般的には家族の人数に応じた基準があるものの、断熱材を広く使えるといった構造上の理由から「大きい方が電気代が安いことがある」と独自の視点を披露。さらに、庫内にゆとりがある方が冷却効率が良く、食材が取り出しやすいためドアの開閉時間も短縮できるメリットを挙げている。
注目アイテムとして、東芝の「VEGETA GR-A540XFS」を紹介。野菜室が真ん中に配置され、潤いを約10日間キープする機能が搭載されている点を評価した。まさとパパ自身も、同メーカーの2025年モデル「GR-Y550FZ」を購入したと明かしている。また、パナソニックの「NR-F55HY3」については、100%フルオープンになる引き出しや、熱いまま急速冷凍できる「クーリングアシストルーム」などの便利機能を挙げ、「468Lモデルに比べて庫内容量が大きいのに電気代が安い」と太鼓判を押した。
さらに、日立の「R-HWC49Y」は、冷蔵室全段をチルドとして使える「まるごとチルド」や、肉や魚を凍らせずに保存できる「特鮮氷温ルーム」など、日立ならではの機能が充実している点を魅力として挙げた。同じシリーズで奥行きが異なる540Lモデル（R-HWC54Y）もあり、キッチンスペースに合わせて選べる点もおすすめだという。
動画の終盤では、今回紹介したモデルは年末にかけて価格が下がる傾向にあるとし、買い時の目安もアドバイス。日々の節電効果だけでなく、豊富な最新機能で家事の負担を減らすためにも、購入前に設置スペースや搬入経路の「高さ」をしっかり測って、後悔のないサイズ選びをしたいところだ。
YouTubeの動画内容
関連記事
迷ったらコレ！今売れているおすすめのコードレススティッククリーナー
家電YouTuberが解説するハイセンス2026年TVモデルの全容とおすすめ
Amazonプライムデーで「買って後悔しない」神アイテム5選！
チャンネル情報
知らないことで損をしないための知識『守りの知識』を広めていきます。