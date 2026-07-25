子宮頸がんと子宮体がん、そして乳がんは“女性のがん”といわれることもある。多くの人が恐れる女性のがんに罹患しつつも、前向きに乗り越えている人たちがいる。

■「“生かされている意味”を考えるようになって」

「元気になった私を見て、『がんは治る時代』と知ってほしい！ 『邦子さんの講演を聴きに行ったあと検診に行ったら、小さながんが見つかりました』という手紙が届くたび、全国講演が役に立っている！ という実感があります」

長年芸能界の第一線で活躍する山田邦子さん（66）は46歳のとき、出演したテレビ番組の企画で偶然乳がんが発見された。

「当時放送されていた『たけしの本当は怖い家庭の医学』（テレビ朝日系）の“乳がん特集”の収録中に、自己検診をしてみて、右乳房の上のほうに小さなしこりを発見したんです！」

運よくしこりは1センチの早期発見。3センチ以下だったため、乳房温存術の適用となり、その後の再手術を経て、放射線治療を約1カ月（28回程度）、さらにホルモン療法を5年間継続した。

「病院の検査ではがんはなんと3つもあり、再手術をしたり、治療中はいろいろ不安でした。

あれから約20年経ったいまでも熱が出たり、不調があると、『再発？ 転移？』と、ふともやもやする。これが“がん”ですね」

紹介された聖路加国際病院で、主治医となってくれた矢形寛先生に全幅の信頼を置いたが、2019年に急逝。その後、コロナ禍で受診控えも影響したのか、親しい友人が何人も他界してしまったという。

「人間はいつかは皆、死ぬのです。大切な人たちを見送ってきた私は、“生かされている意味”“命拾いした使命”を考えるようになりました」

20歳でデビューして以来、がんを告知されるまでは多忙を極め、睡眠不足、暴飲暴食、ストレス過多の生活だった。

「楽屋で配られるお弁当を年間1千食食べていましたから。さすがに偏っていたんでしょうね（笑）」

■「人生がまた面白くなった気がする」

いまはすっかりチェンジしたと言い切れる。

「粗食とバランスのよい食事を心がけ、先生の言うことをよく聞くのがいま生きている秘訣です」

そして一日一日を大切に生きるようになった。

「昔は先輩から言われたことや嫌なことを引きずっていましたが、『楽しい仕事だけを、応援してくれる人とやっていこう』と切り替えるようになりました。がんのおかげで、また人生が面白くなった気がします」

よく通る声で朗らかに語る山田さんは美肌で姿勢もよく健康そのもの、といった印象。秘訣はいたってシンプルだ。

「がんになってから友達が『電車に乗りなさい』とお見舞いにSuicaカードをプレゼントしてくれて、それ以来電車を乗りこなし、よく歩くようになりました」

早足でウオーキングし、深呼吸を心がけ、ショーウインドーに映った姿で姿勢を確認しながら2万歩歩く日もあるという。

「東京の銀座や大阪の船場といった、自分にとって気持ちが上がる街を歩くのが楽しいですよ」

歩くほどに体力もついてきた。

今年は豪華客船で、1日4回のショーをやりとげた。そしていまは第11代会長を務める日本喜劇人協会の公演で、後輩芸人や役者たちと台本・演出を手がけるだけでなく、衣装や小道具の調達ほか、さまざまなアイデアが頭の中を駆け巡っているという。

7月22日には「日本喜劇人協会が贈る 2026年の夏！ 山田邦子の歌と笑いは地球を救う！」を、昼・夜の部でサントリーホール ブルーローズで開催予定（全席指定）と、精力的に活動している。

仕事の合間を縫って通院を年1回から月1回に増やし、健康チェックは怠らないという。

「病院を卒業したい人が多いけれど、私は離れません！ 正常な状態を知るためにも、マメにレディースクリニックへ通っています。やや厳しめの相性のよいドクターに相談に乗ってもらっています」

がんをテーマにした講演はこの19年間で約1千回に及ぶ。ピンクリボン運動や患者会で、がんに罹患した人たちに「大丈夫だよ」と声をかけ続ける。

「最初に聖路加の先生に言われて救われたので、私も同じ言葉を伝えたい。抱え込まずに、明るく好きなことをして過ごしてほしい」

乳がんの術後には下着選びや乳房再建の検討、アートメークなど、見た目で悩むことも多いが、山田さんはこうアドバイス。

「私はソフトブラを愛用するようになり、これが心地よかったからか、若いころは巨乳だったのに自然な脂肪になって流れていってしまったみたい（笑）。いまは形成外科で傷痕もきれいに修正でき、術後の悩みに対応するアピアランスケアも充実しています。『がんになったから』といって諦めなくてもいい優しい時代になっているんですよ！」

山田さんのキラキラした笑顔と「大丈夫だよ」という言葉は、多くの患者に希望を与えている。

【PROFILE】

山田邦子

タレント、お笑い芸人として一世を風靡。46歳で両胸に3つの乳がんが発見され、寛解。サバイバーとして約1千回の講演活動を行う。

（取材・文：本荘その子）