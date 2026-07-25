「お金が入りすぎて辞めた」75歳元消防士が明かす波乱万丈な半生と、月10万円のリアルな年金事情
YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」が、「【年金いくら？】お金が入りすぎた…消防士75歳と専業主婦85歳の年金インタビュー」と題した動画を公開した。動画では、75歳の元消防士の男性と、85歳の元専業主婦の女性に街頭インタビューを実施。「お金が入りすぎて辞めた」と語る男性の波乱万丈な半生や、女性の壮絶な事故からの生還エピソードなど、それぞれの人生観や年金事情が明かされた。
1人目のインタビューに登場したのは、元消防士で75歳の男性。24歳の頃に仕事中の事故で脊髄を骨折し、消防士を退職したという。その後はナイトクラブの専属歌手として働き、「お金が入りすぎてこれはいかんと思って辞めた」と当時の華やかな生活を振り返った。その後は警備会社で53歳まで働き、約5000万円の貯金を作ってリタイア。現在は月に約10万円の年金と貯金、親からの遺産で生活しているという。
また、知人の保証人になったことで約800万円を肩代わりしたエピソードも披露。しかし、「成功も失敗も財産」「後悔はしていない」と穏やかに語り、自身の波乱万丈な人生を前向きに捉える姿勢を見せた。
2人目に登場したのは、85歳の元専業主婦の女性。夫の年金や自身のわずかな年金を頼りに、旅行やスポーツクラブを楽しむ充実した老後を送っていたという。しかし、83歳の時に自転車で転倒して肩を骨折。さらに、手術の失敗で肺から心臓にかけて器具が刺さるという医療トラブルに見舞われ、「死ぬ一歩手前だった」と壮絶な体験を明かした。
それでも、34年間通い続けたスポーツクラブで培った体力のおかげで回復が早く、現在は杖をつきながらも買い物に出かけるまでに回復。「いつ死んでもいい」「悔いはないよ」と、自身の人生に胸を張る力強い姿が印象的だった。
全く異なる人生を歩んできた2人のシニア世代。大きな困難や挫折を経験しながらも、それぞれが「自分の人生に悔いはない」と笑って語る姿を通じ、多様な老後のあり方と力強い人生哲学が垣間見えるインタビューとなっている。
1人目のインタビューに登場したのは、元消防士で75歳の男性。24歳の頃に仕事中の事故で脊髄を骨折し、消防士を退職したという。その後はナイトクラブの専属歌手として働き、「お金が入りすぎてこれはいかんと思って辞めた」と当時の華やかな生活を振り返った。その後は警備会社で53歳まで働き、約5000万円の貯金を作ってリタイア。現在は月に約10万円の年金と貯金、親からの遺産で生活しているという。
また、知人の保証人になったことで約800万円を肩代わりしたエピソードも披露。しかし、「成功も失敗も財産」「後悔はしていない」と穏やかに語り、自身の波乱万丈な人生を前向きに捉える姿勢を見せた。
2人目に登場したのは、85歳の元専業主婦の女性。夫の年金や自身のわずかな年金を頼りに、旅行やスポーツクラブを楽しむ充実した老後を送っていたという。しかし、83歳の時に自転車で転倒して肩を骨折。さらに、手術の失敗で肺から心臓にかけて器具が刺さるという医療トラブルに見舞われ、「死ぬ一歩手前だった」と壮絶な体験を明かした。
それでも、34年間通い続けたスポーツクラブで培った体力のおかげで回復が早く、現在は杖をつきながらも買い物に出かけるまでに回復。「いつ死んでもいい」「悔いはないよ」と、自身の人生に胸を張る力強い姿が印象的だった。
全く異なる人生を歩んできた2人のシニア世代。大きな困難や挫折を経験しながらも、それぞれが「自分の人生に悔いはない」と笑って語る姿を通じ、多様な老後のあり方と力強い人生哲学が垣間見えるインタビューとなっている。
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