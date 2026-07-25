timelesz寺西拓人「anan」SEX特集で彫刻ボディ披露 撮影のために食事制限＆トレーニング「メンバーの生活を参考に」
【モデルプレス＝2026/07/25】timeleszの寺西拓人が、8月5日発売のanan夏の恒例企画「愛とSEX」特集の表紙に登場する。
【写真】timelesz新メン「濡れ髪がセクシー」テーマパーク降臨ショット
時代とともに変わりゆく幸せなSEXのかたちを考察する「愛とSEX」特集。週刊サイクルで発行するananの中で、1年を通じて最大部数を誇る名物企画。今年の表紙とグラビアには、社会現象にもなった2024年に行われたtimeleszの新メンバー加入オーディション「timelesz project」で注目を浴びた寺西が登場する。
映画や舞台、CMへの出演に加え、timeleszのメンバーとしてライブツアーや冠番組に出演するなど、精力的に活動してきた寺西。現在は、フジテレビ系木曜劇場『ラストノート』にW主演として出演中で、内田有紀演じる20歳年上の女性との出会いをきっかけに、諦めていた人生を取り戻していこうとする青年を熱演している。先の読めない展開と恋模様も注目を集めており、「anan」発売翌日には第5話が放送される。
2008年の所属事務所入所後、数多くの先輩のバックにつきながら技術を重ね、近年は俳優として舞台を中心に活動してきた寺西。舞台で培った確かな演技力と表現力を生かし、ドラマとは異なるもう1つのラブストーリーを誌面で表現する。
今回のグラビアタイトルは「ぬくもりの記憶」。恋人同士の幸せなひとときからの別れ、再会までを描く。シーン1で描かれるのは、大人の恋人同士の甘やかな雰囲気からの心ときめく官能的な夜の時間、翌朝のリラックスしたコーヒータイムという、心を通わす時間へ。シーン2では、1人疲れて帰宅し眠りにつき、かつての幸せだった日々を夢に見て絶望の朝を迎える姿を描く。失意の中浴びる、衝動のシャワーシーン、その眼差しに圧倒されるはず。寺西自身も、「写真と映像の間のような撮影だった」と言った、まさに誌上ムービーとなったグラビア。寺西だからこそ描ける、目の表情や所作も見どころだ。
これまであまり肌を出した撮影をしてこなかったという寺西は、今回の撮影のためにトレーニングや食事に気をつけ、誌面ではシャープに作り上げられた彫刻のような肉体を披露。鍛え抜かれた胸筋と腹筋、骨のラインまで美しく映える背筋と、これまでの寺西のイメージを覆すような肉体美を見せる。（modelpress編集部）
最初お話しをいただいたときは、タイプロの時に初めてananさんに出させていただいて、そこから2年弱ぐらいで誰もが知っているこの企画に出させてもらえるなんていいんですか？というところがまずありました。でもありがたい機会ですし、作品として恥じないようにはしないとなと思い、体を作っているメンバーの生活を参考にしながら、トレーニングや食事制限をしました。撮影は、静止画ではありますが、ドラマや映画を撮っているような、そういった感覚が強かったです。写真と映像の間のような撮影でしたね。
年間50本以上の特集を刊行するananの最大部数を誇る「愛とSEX」特集。毎年、カラダのこと、ココロのこと、さまざまな社会状況を鑑みつつ特集を作成しております。本年度は、社会状況も人間関係も、誰しもがどこか不安定に思ってしまう時代背景の中で、圧倒的な安心感で頼りたくなる“ときめき”と、優しさで包んでくれる“温もり”。その無二の魅力を持つ寺西拓人さんにオファーさせていただきました。2026年の今の時代の中で、想いあう優しさといたわりを表現できる、日本中が求める存在である寺西さん。読者の皆様にとっての「温かな気持ち」と、「ときめきの記憶」を呼び覚ます物語を感じるフォトストーリーグラビアを、その表現力をもって魅せてくださいました。
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【写真】timelesz新メン「濡れ髪がセクシー」テーマパーク降臨ショット
◆anan夏の恒例企画「愛とSEX」特集に寺西拓人登場
時代とともに変わりゆく幸せなSEXのかたちを考察する「愛とSEX」特集。週刊サイクルで発行するananの中で、1年を通じて最大部数を誇る名物企画。今年の表紙とグラビアには、社会現象にもなった2024年に行われたtimeleszの新メンバー加入オーディション「timelesz project」で注目を浴びた寺西が登場する。
2008年の所属事務所入所後、数多くの先輩のバックにつきながら技術を重ね、近年は俳優として舞台を中心に活動してきた寺西。舞台で培った確かな演技力と表現力を生かし、ドラマとは異なるもう1つのラブストーリーを誌面で表現する。
◆寺西拓人、撮影のためにトレーニング＆食事制限
今回のグラビアタイトルは「ぬくもりの記憶」。恋人同士の幸せなひとときからの別れ、再会までを描く。シーン1で描かれるのは、大人の恋人同士の甘やかな雰囲気からの心ときめく官能的な夜の時間、翌朝のリラックスしたコーヒータイムという、心を通わす時間へ。シーン2では、1人疲れて帰宅し眠りにつき、かつての幸せだった日々を夢に見て絶望の朝を迎える姿を描く。失意の中浴びる、衝動のシャワーシーン、その眼差しに圧倒されるはず。寺西自身も、「写真と映像の間のような撮影だった」と言った、まさに誌上ムービーとなったグラビア。寺西だからこそ描ける、目の表情や所作も見どころだ。
これまであまり肌を出した撮影をしてこなかったという寺西は、今回の撮影のためにトレーニングや食事に気をつけ、誌面ではシャープに作り上げられた彫刻のような肉体を披露。鍛え抜かれた胸筋と腹筋、骨のラインまで美しく映える背筋と、これまでの寺西のイメージを覆すような肉体美を見せる。（modelpress編集部）
◆寺西拓人コメント
最初お話しをいただいたときは、タイプロの時に初めてananさんに出させていただいて、そこから2年弱ぐらいで誰もが知っているこの企画に出させてもらえるなんていいんですか？というところがまずありました。でもありがたい機会ですし、作品として恥じないようにはしないとなと思い、体を作っているメンバーの生活を参考にしながら、トレーニングや食事制限をしました。撮影は、静止画ではありますが、ドラマや映画を撮っているような、そういった感覚が強かったです。写真と映像の間のような撮影でしたね。
◆anan編集部コメント
年間50本以上の特集を刊行するananの最大部数を誇る「愛とSEX」特集。毎年、カラダのこと、ココロのこと、さまざまな社会状況を鑑みつつ特集を作成しております。本年度は、社会状況も人間関係も、誰しもがどこか不安定に思ってしまう時代背景の中で、圧倒的な安心感で頼りたくなる“ときめき”と、優しさで包んでくれる“温もり”。その無二の魅力を持つ寺西拓人さんにオファーさせていただきました。2026年の今の時代の中で、想いあう優しさといたわりを表現できる、日本中が求める存在である寺西さん。読者の皆様にとっての「温かな気持ち」と、「ときめきの記憶」を呼び覚ます物語を感じるフォトストーリーグラビアを、その表現力をもって魅せてくださいました。
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