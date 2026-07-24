「AIだと気づかず課金する人がほとんど」SNSに急増する“謎のセクシー美女”の正体…月商数千万円を稼ぐ衝撃ビジネス
インスタやTikTokに溢れる謎のセクシー美女たち。その裏で、AIを駆使して男の性欲をハックし、一晩で32万円、月商数千万円を荒稼ぎする“中身はおっさん”のAI強者たちがいた。知らぬ者だけがカモにされる、電脳錬金術のグロテスクな舞台裏に迫る――。
◆一晩で32万円を稼いだケースも
SNSで見かける、謎のセクシー美女の投稿。芸能人でもセクシー女優でもない、彼女たちの正体は「AI」だ。AI美女ビジネスの実態を、副業インフルエンサーのみるぼん氏が明かす。
「数年前のAI美女といえば、女性の顔をすげ替えただけの『AI感丸出し』の不自然な画像が主流でした。しかし最近は、たった一枚の写真から美女のアバターを生成できるまで技術が進んでいます。たとえ中身が冴えない中年でも、まったく違和感のない爆美女のダンス動画が作れてしまう。すでに中国では、20代男性がAIを使い一晩で32万円を稼ぎ出したと話題になりました」
収益化のプロセスは、実に巧妙だ。
「インスタグラムやTikTokにディープフェイクで生成したダンス動画を投稿し、フォロワーを荒稼ぎします。そして『ここから先はファンサイトで』とFantia（ファンティア）のようなクローズドな課金サイトへ誘導。写真集や限定動画を販売し、月額サブスクリプションで継続的に収益化するんです。この流れは、従来のインフルエンサービジネスと本質的には変わりません」
◆人件費がかからないのも利点だが甘い世界ではない
当然ながら、美女はAIなので人件費はかからない。
「最近は、成人向けビデオの制作業者など“プロ”も続々と参入しています。既存のコンテンツ制作のノウハウを生かし、効率よく収益を伸ばしているようです。トップ層では、月商数千万円を稼いでいる人も少なくないようです」
もちろん、AI美女を漫然と生成すれば儲かるような、甘い世界ではない。
「コンセプト設計は欠かせません。たとえば単なる『女子大生』ではなく、『30歳で浪人中の予備校生』といった尖った設定が望ましいですね。ありきたりなキャラクターは埋もれてしまうので、いかに個性を打ち出せるかが勝負どころですね。でも、これもAIと壁打ちすればアイデアは無限大です」
◆ファンとのコミュニケーション能力も重要
さらにAIの技術以上にモノをいうのが、ファンとのコミュニケーション能力だ。
「コメントにマメに反応したり、たまに返信をしたり、疑似恋愛的な空気感を演出するんです。中身が男性だからこそ、同性のスケベ心が手に取るようにわかるのでしょう。これはAIにはまだまだマネできない領域です。あくまで私の体感ですが、AIと気づかず課金している人がほとんどですね」
性欲が絡んだ途端に判断力が低下するのは、いつの時代も変わらない「男のサガ」といえるだろう。
※2026年7月21・28日合併号より
取材・文／週刊SPA！編集部
―［ワル知恵［AI活用］術］―
◆一晩で32万円を稼いだケースも
SNSで見かける、謎のセクシー美女の投稿。芸能人でもセクシー女優でもない、彼女たちの正体は「AI」だ。AI美女ビジネスの実態を、副業インフルエンサーのみるぼん氏が明かす。
収益化のプロセスは、実に巧妙だ。
「インスタグラムやTikTokにディープフェイクで生成したダンス動画を投稿し、フォロワーを荒稼ぎします。そして『ここから先はファンサイトで』とFantia（ファンティア）のようなクローズドな課金サイトへ誘導。写真集や限定動画を販売し、月額サブスクリプションで継続的に収益化するんです。この流れは、従来のインフルエンサービジネスと本質的には変わりません」
◆人件費がかからないのも利点だが甘い世界ではない
当然ながら、美女はAIなので人件費はかからない。
「最近は、成人向けビデオの制作業者など“プロ”も続々と参入しています。既存のコンテンツ制作のノウハウを生かし、効率よく収益を伸ばしているようです。トップ層では、月商数千万円を稼いでいる人も少なくないようです」
もちろん、AI美女を漫然と生成すれば儲かるような、甘い世界ではない。
「コンセプト設計は欠かせません。たとえば単なる『女子大生』ではなく、『30歳で浪人中の予備校生』といった尖った設定が望ましいですね。ありきたりなキャラクターは埋もれてしまうので、いかに個性を打ち出せるかが勝負どころですね。でも、これもAIと壁打ちすればアイデアは無限大です」
◆ファンとのコミュニケーション能力も重要
さらにAIの技術以上にモノをいうのが、ファンとのコミュニケーション能力だ。
「コメントにマメに反応したり、たまに返信をしたり、疑似恋愛的な空気感を演出するんです。中身が男性だからこそ、同性のスケベ心が手に取るようにわかるのでしょう。これはAIにはまだまだマネできない領域です。あくまで私の体感ですが、AIと気づかず課金している人がほとんどですね」
性欲が絡んだ途端に判断力が低下するのは、いつの時代も変わらない「男のサガ」といえるだろう。
※2026年7月21・28日合併号より
取材・文／週刊SPA！編集部
―［ワル知恵［AI活用］術］―