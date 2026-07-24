反町隆史、『GTO』現場で神対応 生徒役・森本陸斗が絶賛「僕にとっての恩師」 密着オフショットに反響「可愛すぎ」
俳優の反町隆史（52）が、24日までにカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『GTO』（毎週月曜 後10：00）の公式インスタグラムに登場。不登校の生徒・片山健太役の森本陸斗（17）と肩を組み、和やかなオフショットが公開された。
【写真】「僕にとっての恩師!!」反町隆史＆生徒役・森本陸斗の密着オフショット
投稿では「ケンケンが鬼塚先生に初めて感情をぶつけたシーン。印象に残っている方も多いのではないでしょうか…？何度も練習を重ねて臨んだ大切なシーンです ぜひ本編でご覧ください」とつづられ、森本の肩に手を回し、顔を寄せ合う仲むつまじい2ショットを披露している。
さらに、森本も自身のインスタグラムを更新。反町について「役者さんやスタッフさんへの気遣いが自然でとても優しくリードしてくださる方!!」「撮影のあい間とかに生徒みんなに話しかけてくれたり 現場を盛り上げてくださる方」「役者にとって大切なことを現場裏でも教えてくれる、僕にとっての恩師!!」と絶賛した。
投稿には、先輩俳優への尊敬の気持ちをつづるとともに、2人で両手を頬に当てたほほ笑ましいオフショットが添えられている。
劇中の「教師と生徒」という関係にとどまらず、俳優としての先輩・後輩としても良好な関係性が伝わってくる投稿に、ファンからは「こんな先生が実際に居てくれたらいいですね〜」「グレイトです」「反町隆史の鬼塚英吉先生役はやっぱり凄くかっこいい」「ツーショ可愛すぎ!!」などの反響が寄せられていた。
【写真】「僕にとっての恩師!!」反町隆史＆生徒役・森本陸斗の密着オフショット
投稿では「ケンケンが鬼塚先生に初めて感情をぶつけたシーン。印象に残っている方も多いのではないでしょうか…？何度も練習を重ねて臨んだ大切なシーンです ぜひ本編でご覧ください」とつづられ、森本の肩に手を回し、顔を寄せ合う仲むつまじい2ショットを披露している。
投稿には、先輩俳優への尊敬の気持ちをつづるとともに、2人で両手を頬に当てたほほ笑ましいオフショットが添えられている。
劇中の「教師と生徒」という関係にとどまらず、俳優としての先輩・後輩としても良好な関係性が伝わってくる投稿に、ファンからは「こんな先生が実際に居てくれたらいいですね〜」「グレイトです」「反町隆史の鬼塚英吉先生役はやっぱり凄くかっこいい」「ツーショ可愛すぎ!!」などの反響が寄せられていた。