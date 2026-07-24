登録者数約222万人の人気ユーチューバー・カノックスター（かの）が、24日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。顔出しした妻に対し、一部から批判的な声が上がっていることを受けて思いを述べた。

かのは今月17日に公開した動画で、これまでモザイクをかけていた妻を初めて顔出しした。2人は2024年に結婚と第1子誕生を報告。「ヨメック」「ミニック」と呼び、ファミリーでの動画を投稿していた。

顔出し後、妻に対し「すげー美人」「美人すぎて衝撃」「美女すぎる」と、その美貌に驚く声が殺到。その中で、一部から「首が変じゃない？」「首どうなってるの」などという声が上がっていた。

これらの声に対し、2人はそろって動画に登場し「首」への批判に反応。ヨメックは、髪をアップスタイルにして首を出し「え…わかんないんだけど」と吐露。かのは「俺は首に思った事なくてさ…え、普通かちょっと長いくらいなんじゃないの？」と率直な意見を述べた。

ヨメック本人は、仕事柄「僧帽筋」が張っていると分析。かのは「基本的に、身長がまずデカいじゃん？」というと、ヨメックは「背中とかはデカくしてる。筋肉ほめてもらってて、うれしかった」と、筋トレの成果についての声があったことにも触れた。

かのは、首の映り方に違和感があった理由として「髪形」に原因があったのではないかと分析。ヨメックは「“首なが”っとは言われたことあるよ」と、原因は「長さ」にあると結論づけ「首の違和感が気になって怖くて眠れないとか書いてあった…ごめんね」と、ファンへお詫びした。

かのは「でも、それがいいんじゃない？とは思う」と、首の長さもチャームポイントだとニヤリ。褒められたヨメックは「ありがとう」と照れ笑いし、夫婦の仲の良さをうかがわせていた。