木村昴、この1年で“激太り”していた ダイエットで一時は20キロの減量に成功も…自らも驚いたリバウンド結果
声優の木村昴（36）が22日放送のフジテレビ系『ホンマでっか!?TV』（毎週水曜 後9：00）に出演。激太りしている現状を明かした。
【比較写真】1年前の投稿…確実にフェイスラインがスッキリしている木村昴
この日番組では「チョコレートの潜在能力」を特集。専門家や世界的なパティシエらが出演し、チョコの最新の研究結果を解説した。
MCの明石家さんまが「（食べるのを）我慢したらストレスたまるからやな」とつぶやくと、木村は「ダイエットなんて一番体に悪いと思っていて」と共感。続けて「あれでストレスたまるじゃないですか。結局だから僕、ここ1年くらいで体重が30キロくらい増えちゃって」と打ち明けると、スタジオから驚きの声が上がった。
さんまから「痩せたよな、一旦」と指摘されると、木村は「一旦痩せたんですけど、約20キロくらい痩せて（約1年前）70キロになったのが、110キロですから。40キロ増えたんですね。すげー！」と激太りに自らも驚いていた。
【比較写真】1年前の投稿…確実にフェイスラインがスッキリしている木村昴
この日番組では「チョコレートの潜在能力」を特集。専門家や世界的なパティシエらが出演し、チョコの最新の研究結果を解説した。
MCの明石家さんまが「（食べるのを）我慢したらストレスたまるからやな」とつぶやくと、木村は「ダイエットなんて一番体に悪いと思っていて」と共感。続けて「あれでストレスたまるじゃないですか。結局だから僕、ここ1年くらいで体重が30キロくらい増えちゃって」と打ち明けると、スタジオから驚きの声が上がった。
さんまから「痩せたよな、一旦」と指摘されると、木村は「一旦痩せたんですけど、約20キロくらい痩せて（約1年前）70キロになったのが、110キロですから。40キロ増えたんですね。すげー！」と激太りに自らも驚いていた。