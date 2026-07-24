イラストレーターのゆうさんの漫画「エアコンからピーが生えた話」（前・中・後編）がインスタグラムで合計1万9000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

「掃除のためにエアコンに近づくこと」に強い抵抗がある作者。それは、以前働いていた職場で起きた、ある珍事件のせいです。一生忘れられない、その出来事とは…という内容で、読者からは「こんな恐怖が現実に…」「うちも掃除しなきゃいけないのに、もうできない」などの声が上がっています。

エアコン掃除のたびに思い出す…

ゆうさんは、インスタグラムで作品を発表しています。ゆうさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「エアコンからピーが生えた話」を描いたきっかけを教えてください。

ゆうさん「毎年、『エアコンの掃除をしなきゃな』という時期に、このエピソードを思い出すんです。本格的な夏に備えて掃除する際に、今年も例にもれず頭をよぎったので、漫画にしてみました。想定以上の反響があり、『漫画にしてよかったな』『してやられたのは、私だけじゃなかったんだな』と思っています」

Q.この出来事について、当時どのように感じましたか。

ゆうさん「この事件は元職場で起きましたが、しばらくは自宅のエアコンに背を向けるのも怖かったです。『こんなところからヤツが侵入してくるなら、この世のどこにも安全なところなんてないな』と思いましたね」

Q.駆除してくれた業者は、どのような反応をしていましたか。

ゆうさん「『エアコンの中から出てきたのは初めてです』と笑っていらっしゃいました。それでも、さっそうと捕獲してくださって。感謝です！」

Q.その後、エアコンを使うときの意識に変化はありましたか。

ゆうさん「この一件以降、エアコンの吹き出し口が怖くなりましたね。エアコンをつける際は少しためらいます。暑くて死んでしまうので、最終的にはガンガンつけますが…。」

Q.漫画「エアコンからピーが生えた話」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ゆうさん「『私も、エアコンでこんな恐怖体験をしたよ』といった、実体験を教えてくださる方が多かったです。水がドバッと噴出したり、ムカデやネズミ、Gが落ちてきたり。中にはコウモリが出てきた、なんて方もいました。エアコンって便利だけど、油断ならない利器なんだなと驚いています」