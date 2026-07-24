なぜメッシたちは表彰式でスペインに背を向けたのか？ 母国局が“非礼”を批判された行為の意図を分析「他のチームができなかった高潔な振る舞い」
スペインがワールドカップを掲げる最中に、背を向けたアルゼンチンの面々(C)Getty Images
ともすれば、「異様な光景」だった。
去る7月19日（現地時間）に行われた北中米ワールドカップ（W杯）決勝でスペイン代表に0-1で敗れて準優勝に終わったアルゼンチン代表は、試合後の表彰式において優勝トロフィーを掲げるライバルに背を向け、ゴール裏のスタンドに目を向けていた。
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重苦しい雰囲気はイレブンの表情からもヒシヒシと伝わってきた。なにせ120分に及んだ試合では65％もボールを支配され、被シュート数は20本。さらにゴール期待値も1.94とハイアベレージを記録された。まさしく防戦一方だった。
そうした中で、自軍サポーターが数多く陣取ったゴール裏を眺め、何かの思いにふけったアルゼンチン代表の面々。しかし、背後で表彰式が行われている最中の行動であったため、彼らの行動は「礼儀に欠ける」として批判が集中。スペイン代表MFのダニ・オルモは「勝敗だけではなく、世の中にどのような振る舞いを見せるかも大切だ。我々は多くの世代や子どもたちの手本となる存在であるべき」と断じていた。
もっとも、アルゼンチン国内での“見方”は全く異なっている。スポーツ専門局『TYC Sports』は「スペインの表彰式中にアルゼンチンが見せた高潔な振る舞いは、他の代表チームには真似できなかった」と絶賛。その理由を次のように記している。
「アルゼンチンは、スペインに対して背を向けたとして批判されているが、過去20年間でライバルの優勝を尊重した唯一のチームだった。というのも、FIFAの規定において、敗れたチームが、相手チームがワールドカップを掲げる間、ピッチに残らなければならないというルールはない。しかし、我々の代表チームは、すぐにロッカールームに引き下がらなかった。過去20年間で、準優勝チームがそういう振る舞いをしたのは、わずか2例しかない。いずれもアルゼンチンだった」
相手の表彰式の最中もピッチ上に残る例が少ないことを挙げた同局は、「彼らは、母国から駆け付けたであろうサポーターに敬意を表していただけだ」と強調。その上で言われなき批判に苛まれている現状を嘆いている。
「スペイン戦決勝後、アルゼンチン代表の面々は、あらゆる批判やフェイクニュースの集中砲火にさらされ続けている。SNS上では、選手たちに向けて『猿』や『野蛮人』といった誹謗中傷に加え、そして表彰式を『ボイコットした』という印象操作から負け惜しみの強い連中だと非難されている。一体なぜだろう」
あの表彰式に限っては、決してルールを違反したわけではなかった。それだけにアルゼンチンに対する誹謗中傷は言語道断であると言えよう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]