「とうもろこしを丸ごと揚げると…？」夏に試したいレシピに「娘が目の色変えて食べる」「ビールだね」
神奈川県三浦市の岩崎ファーム（@iwasakifarm）がXで紹介した、旬のとうもろこしを使ったレシピが注目を集めている。とうもろこしを縦半分に切って揚げる一品に、「やりたいレシピ！」「秒で無くなっちゃうくらい好き」「ビールだね、これは」といった声が寄せられた。
【写真】外はカリッ、中はジューシーがたまらん！おつまみにも最高「揚げとうもろこし」
今回が紹介したのは、旬のとうもろこしを使ったアレンジレシピ。生のとうもろこしを縦半分に切り、水にくぐらせてポリ袋に入れ、片栗粉を加えて全体にまぶした後、180度の油できつね色になるまで揚げる。仕上げに塩と青のりを振れば完成するという。
投稿では、「外カリッ、中ジューシーで美味しい」と紹介。とうもろこしの甘みと香ばしさを楽しめる一品として提案している。
この投稿には、「こんな食べ方もあるんですねぇ…」「やりたいレシピ！」「秒で無くなっちゃうくらい好き」「これ作ると娘が目の色変えて食べる」「ビールだね、これは」「家で揚げ物をやるの大変だけど、これは挑戦してみたい」といったコメントが寄せられ、夏ならではのレシピに関心を寄せる声が集まっている。
【写真】外はカリッ、中はジューシーがたまらん！おつまみにも最高「揚げとうもろこし」
今回が紹介したのは、旬のとうもろこしを使ったアレンジレシピ。生のとうもろこしを縦半分に切り、水にくぐらせてポリ袋に入れ、片栗粉を加えて全体にまぶした後、180度の油できつね色になるまで揚げる。仕上げに塩と青のりを振れば完成するという。
この投稿には、「こんな食べ方もあるんですねぇ…」「やりたいレシピ！」「秒で無くなっちゃうくらい好き」「これ作ると娘が目の色変えて食べる」「ビールだね、これは」「家で揚げ物をやるの大変だけど、これは挑戦してみたい」といったコメントが寄せられ、夏ならではのレシピに関心を寄せる声が集まっている。