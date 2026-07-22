来春朝ドラ『巡るスワン』新キャスト解禁 森田望智「『家族』のような呼吸が育まれていく予感」
俳優の森田望智が主演を務める2027年度前期連続テレビ小説『巡るスワン』の第2弾出演者と番組ロゴが21日、発表された。森田演じる主人公・小松美咲が勤務する長野県警佐和警察署生活安全課のキャストとして、臼田あさ美、岡山天音、吉田美月喜、平原テツ、大津尋葵、諏訪珠理、矢作兼、野間口徹の出演が決定。森田は「同じ制服を着て過ごす時間の中で、きっとひとつの『家族』のような呼吸が育まれていく予感がしています」と期待を寄せた。
【写真多数】臼田あさ美、岡山天音ら…新キャストを一挙紹介！
同作は、バカリズムが脚本を手がけるオリジナル作品。長野県諏訪湖周辺をイメージした架空の町・佐和市を舞台に、警察署生活安全課で働く警察官・小松美咲の日常を描く。悪徳商法や行方不明者、DV、ストーカー対応など地域に密着した業務に向き合いながら、何気ない日常の積み重ねを温かく描く作品となる。
生活安全課の新たな仲間には、主人公の先輩となる巡査部長・金子沙織役の臼田、巡査・山田拓也役の岡山、巡査・伊藤陽菜役の吉田、係長・関誠役の平原、巡査部長・河西健太役の大津、巡査・岩波大輝役の諏訪、課長・藤森哲也役の矢作、係長・平林大輔役の野間口が名を連ねた。
森田は新キャストについて「美咲と共に、市井の暮らしを守る生活安全課に、こんなにも多彩で魅力的なキャストの皆さんが集まり、心からワクワクしています」とコメント。「皆さんと一緒に、どんな表情が生まれ、どんな空気が紡がれていくのか、今からその日が待ち遠しくてなりません」と撮影への期待を膨らませた。
あわせて番組ロゴも公開された。諏訪湖の穏やかな朝をイメージしたデザインを見た森田は、「思わず『かわいい！』と声に出してしまいました」と第一印象を明かし、「なんでもない当たり前の毎日。だからこそ、なくてはならない豊かな日常が始まりそうです」と作品の世界観に重ねて語った。
『巡るスワン』は2027年春放送予定。2026年秋にクランクインを予定している。
同作は、バカリズムが脚本を手がけるオリジナル作品。長野県諏訪湖周辺をイメージした架空の町・佐和市を舞台に、警察署生活安全課で働く警察官・小松美咲の日常を描く。悪徳商法や行方不明者、DV、ストーカー対応など地域に密着した業務に向き合いながら、何気ない日常の積み重ねを温かく描く作品となる。
生活安全課の新たな仲間には、主人公の先輩となる巡査部長・金子沙織役の臼田、巡査・山田拓也役の岡山、巡査・伊藤陽菜役の吉田、係長・関誠役の平原、巡査部長・河西健太役の大津、巡査・岩波大輝役の諏訪、課長・藤森哲也役の矢作、係長・平林大輔役の野間口が名を連ねた。
森田は新キャストについて「美咲と共に、市井の暮らしを守る生活安全課に、こんなにも多彩で魅力的なキャストの皆さんが集まり、心からワクワクしています」とコメント。「皆さんと一緒に、どんな表情が生まれ、どんな空気が紡がれていくのか、今からその日が待ち遠しくてなりません」と撮影への期待を膨らませた。
あわせて番組ロゴも公開された。諏訪湖の穏やかな朝をイメージしたデザインを見た森田は、「思わず『かわいい！』と声に出してしまいました」と第一印象を明かし、「なんでもない当たり前の毎日。だからこそ、なくてはならない豊かな日常が始まりそうです」と作品の世界観に重ねて語った。
『巡るスワン』は2027年春放送予定。2026年秋にクランクインを予定している。