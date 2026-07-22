夫の年間ボーナスは夏季と冬季合わせて「100万円」でした。家計的には助かりますが、SNSで「年間200万円超え」の投稿などを見ると少なく感じてしまいます…。40代会社員としては平均的なのでしょうか？

40代のボーナス平均額

厚生労働省が発表している「令和7年賃金構造基本統計調査」によると、男性全体の平均ボーナス（その他特別給与を含む）は「118万7000円」でした。

この金額は企業規模が10人以上の場合であり、1年を通じての額です。企業規模とは企業全体で働く常用労働者数による区分です。40代に絞ると、40代前半では「135万9400円」、40代後半では「145万6800円」でした。

今回のケースでは、夫の夏季と冬季のボーナスを合わせて通年で100万円ということですので、平均よりは少ないようです。

しかし表1にまとめたように、企業規模別に見ると、状況は少し異なります。

表1

企業規模 平均のボーナス額（40～44歳） 平均のボーナス額（45～49歳） 1000人以上 195万1100円 211万1500円 100～999人 120万1500円 132万6000円 10～99人 83万3100円 89万2200円

出典：厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」を基に筆者作成

企業規模が大きくなるほどボーナス額が増えています。一方、10～99人規模の企業では平均のボーナス額が90万円未満であるため、今回のケースにおける夫のボーナスの方が多くなるかもしれません。



学歴によってもボーナス額は大きく左右される

同じ統計によると、ボーナス額は学歴によっても異なります。表2に、学歴別のボーナス額を示しました。企業規模は10人以上で統一しています。

表2

学歴 平均のボーナス額（40～44歳） 平均のボーナス額（45～49歳） 中学卒業 77万 4400 円 79万3000円 高校卒業 97万8200円 107万6300円 専門学校卒業 99万2000円 108万2900円 大学卒業 172万9300円 190万4500円

出典：厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」を基に筆者作成

学歴が上がるにつれて、ボーナス額も高くなる傾向があるといえるでしょう。

今回のケースの年間ボーナス額は100万円です。表2と照らし合わせると、本人の学歴や年齢などによっては、平均額よりも高い額を得ていることになります。



職種によってもボーナス額に大きな差がある

ボーナス額は職種によっても大きな差が生じます。平均ボーナス額が高い職種をいくつか挙げました。



一方、次の職種では50万円を下回るボーナス額でした。



・ビル／建物清掃員：26万7200円

・自家用貨物自動車運転者：48万5700円

・警備員：34万1500円

今回のケースで、夫がどのような職種に就いているか分かりません。そのため一概にはいえませんが、仮にSNSの投稿で見る高額なボーナスが別の職種の話であるなら、単純に多い・少ないを結論付けることはできないでしょう。



企業規模や学歴・職種などによってボーナス額は大きく変わる

今回のケースで夫が得ている年間ボーナスは100万円とのことなので、全体平均と比較すると少ないようです。

しかし企業規模や学歴・職種ごとに見ると、年間100万円は必ずしも低いとは言い切れません。より正確な比較をするには、企業規模や学歴・職種など、自身の環境に近い統計に絞る必要があるでしょう。



出典

e-Stat 政府統計の総合窓口 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者 産業大分類 表番号1 学歴、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額

e-Stat 政府統計の総合窓口 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者 職種 表番号1 職種（小分類）別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額（産業計）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー