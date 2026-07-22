夫の年間ボーナスは夏季と冬季合わせて「100万円」でした。家計的には助かりますが、SNSで「年間200万円超え」の投稿などを見ると少なく感じてしまいます…。40代会社員としては平均的なのでしょうか？

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夏季や冬季に支給されるボーナスを楽しみにし、ローンの返済やレジャー費用など、使い道を考える人も多いでしょう。   しかしボーナスの額が想定よりも少なかったという経験をしたことがある方もいるかもしれません。今回のケースでは、ボーナスを年間で「100万円」受け取ったものの、世間一般と比較して少ないのではないかと感じている人が登場します。   本記事では、40代男性の平均的なボーナス額をご紹介します。年齢や学歴、業種差などさまざまな切り口からボーナスの状況を見ていきましょう。

40代のボーナス平均額

厚生労働省が発表している「令和7年賃金構造基本統計調査」によると、男性全体の平均ボーナス（その他特別給与を含む）は「118万7000円」でした。
この金額は企業規模が10人以上の場合であり、1年を通じての額です。企業規模とは企業全体で働く常用労働者数による区分です。40代に絞ると、40代前半では「135万9400円」、40代後半では「145万6800円」でした。
今回のケースでは、夫の夏季と冬季のボーナスを合わせて通年で100万円ということですので、平均よりは少ないようです。
しかし表1にまとめたように、企業規模別に見ると、状況は少し異なります。
表1

企業規模 平均のボーナス額
（40～44歳） 平均のボーナス額
（45～49歳） 1000人以上 195万1100円 211万1500円 100～999人 120万1500円 132万6000円 10～99人 83万3100円 89万2200円

出典：厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」を基に筆者作成
企業規模が大きくなるほどボーナス額が増えています。一方、10～99人規模の企業では平均のボーナス額が90万円未満であるため、今回のケースにおける夫のボーナスの方が多くなるかもしれません。

学歴によってもボーナス額は大きく左右される

同じ統計によると、ボーナス額は学歴によっても異なります。表2に、学歴別のボーナス額を示しました。企業規模は10人以上で統一しています。
表2

学歴 平均のボーナス額
（40～44歳） 平均のボーナス額
（45～49歳） 中学卒業 77万4400円 79万3000円 高校卒業 97万8200円 107万6300円 専門学校卒業 99万2000円 108万2900円 大学卒業 172万9300円 190万4500円

出典：厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」を基に筆者作成
学歴が上がるにつれて、ボーナス額も高くなる傾向があるといえるでしょう。
今回のケースの年間ボーナス額は100万円です。表2と照らし合わせると、本人の学歴や年齢などによっては、平均額よりも高い額を得ていることになります。

職種によってもボーナス額に大きな差がある

ボーナス額は職種によっても大きな差が生じます。平均ボーナス額が高い職種をいくつか挙げました。
 

・管理的職業従事者：252万5300円
・システムコンサルタント／設計者：260万7900円
・法務従事者：233万6300円
大学教授（高専含む）：289万8500円

一方、次の職種では50万円を下回るボーナス額でした。
 

・ビル／建物清掃員：26万7200円
・自家用貨物自動車運転者：48万5700円
・警備員：34万1500円

今回のケースで、夫がどのような職種に就いているか分かりません。そのため一概にはいえませんが、仮にSNSの投稿で見る高額なボーナスが別の職種の話であるなら、単純に多い・少ないを結論付けることはできないでしょう。

企業規模や学歴・職種などによってボーナス額は大きく変わる

今回のケースで夫が得ている年間ボーナスは100万円とのことなので、全体平均と比較すると少ないようです。
しかし企業規模や学歴・職種ごとに見ると、年間100万円は必ずしも低いとは言い切れません。より正確な比較をするには、企業規模や学歴・職種など、自身の環境に近い統計に絞る必要があるでしょう。
 

出典

e-Stat 政府統計の総合窓口 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者 産業大分類 表番号1 学歴、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額
e-Stat 政府統計の総合窓口 厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者 職種 表番号1 職種（小分類）別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額（産業計）
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー