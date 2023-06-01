Yahoo!フリマとYahoo!オークションで21日、対象5ブランドのトレカ（トレーディングカードゲーム）について、販売手数料や落札システム利用料が実質無料になるキャンペーンが始まった。期間は8月9日まで。

期間中、対象ブランドのトレカが売れた際に発生する、Yahoo!フリマの販売手数料やYahoo!オークションの落札システム利用料が、後日PayPayポイント（期間限定）で全額付与される。

付与されるPayPayポイント（期間限定）は、LINEヤフーグループの一部サービスやPayPay/PayPayカード公式ストアのみで利用可能。

対象となるのは、「ポケモンカードゲーム」「ONE PIECEカードゲーム」「遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ」「Magic: The Gathering」「ドラゴンボールスーパーカードゲーム フュージョンワールド」の5ブランド。

Yahoo!フリマでは、期間中にエントリーのうえ、対象5ブランドのトレカを出品し売れた商品が対象。Yahoo!オークションでは、期間中にエントリーのうえ、対象5ブランドのトレカを鑑定付きで出品し、落札された商品が対象となる。

また、このキャンペーンの開始にあわせて、Yahoo!フリマで出品上限金額を30万円→1000万円未満に拡大するアップデートを同時に開始した。アプリでは順次リリースされる。