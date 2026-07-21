【スーパーフォーミュラ】第3戦（決勝・7月19日／富士スピードウェイ）

【映像】無念のリタイア招いた痛恨シーン（実際の様子）

女子大生レーサーとして話題になっているJuju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）が、アクシデントから痛恨のリタイアを喫してしまった。

第3戦は、スタートからクラッシュが起きる波乱のレースとなったが、21番手からスタートしたJujuはそのクラッシュをかい潜り、17番手までジャンプアップ。クラッシュによって、導入されていたセーフティカーが10周目で解除されると、Jujuはシケインで数台に抜かれて失速。さらに後方から来た野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）と第13コーナーで並びかけると、リアタイヤ同士が軽く接触。jujuの右リアタイヤはパンクし、そのままリタイアとなってしまった。

Jujuは無線で「戻れそうにないです。ごめんなさい。リアのタイヤパンクした、ごめん！後ろとぶつかった」とチームに謝罪。Jujuはレース後「第3戦はスタートがうまくいって、前の方のアクシデントもうまくかわしたのですが、最後は悔しいアクシデントで終わってしまいました」とコメントしている。なお、このインシデントでJujuはリタイアしレースを終えたが、Juju、野村のいずれにもペナルティは課されていない。

視聴者からは「あれ、ジュジュが！」「タイヤが壊れてる」「あれでパンクするんか」と、軽い接触でのリタイアに様々な声が寄せられた。（ABEMA『スーパーフォーミュラ2026』／(C)JRP）