『千鳥の鬼レンチャン』で仰天告白 ものまね芸人・Mr.シャチホコ、ボートレース賭け金・負け方が「ヤバい！」「ウソやん！」
ものまね芸人のMr.シャチホコが、19日放送のフジテレビ系『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）に出演し、ボートレースに賭けた驚きの金額を明かした。
【写真】Mr.シャチホコがものまね連発 ノブコブ吉村、エヴァ碇ゲンドウなどになる
今回は、シャチホコの夫・みはるが「サビだけカラオケ」にチャレンジ。シャチホコも多彩なものまねで盛り上げた。
みはるは、気になっていることとして「1週間で結構な額を使ったっていうのはちょっと小耳にはさんではいるんですけども…」と、シャチホコのボートレース好きに言及。
するとシャチホコが、石破茂元首相のものまねで「もしかしたら、一度使ったかもしれません」と政治家的に返答。しかし「2・1・4の三連単に300万円」と白状すると、スタジオの千鳥やかまいたちは「1点？」「すごい賭け方してる」「ヤバい！」「ウソやん！」と仰天した。
シャチホコは「当たれば2100万円になっておりました」と振り返り、結果は「2・4・1でした」と肩を落とした。スタジオからは「三連複なら…」との声が寄せられるなか、シャチホコは「1の野郎がキャビったせいで」と嘆いていた。
同番組は、TVerで見逃し配信を実施。
【写真】Mr.シャチホコがものまね連発 ノブコブ吉村、エヴァ碇ゲンドウなどになる
今回は、シャチホコの夫・みはるが「サビだけカラオケ」にチャレンジ。シャチホコも多彩なものまねで盛り上げた。
みはるは、気になっていることとして「1週間で結構な額を使ったっていうのはちょっと小耳にはさんではいるんですけども…」と、シャチホコのボートレース好きに言及。
シャチホコは「当たれば2100万円になっておりました」と振り返り、結果は「2・4・1でした」と肩を落とした。スタジオからは「三連複なら…」との声が寄せられるなか、シャチホコは「1の野郎がキャビったせいで」と嘆いていた。
同番組は、TVerで見逃し配信を実施。