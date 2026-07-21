米ニューヨーク州イーストハンプトンにあるビヨンセとジェイ・Zの邸宅のセキュリティーゲートに車が突っ込み、ゲートなどを破損する事件が起きた。警察によると、 現時点で2人を狙った犯行を示す証拠はないという。



【写真】家族が不在だったのが不幸中の幸い

事件を担当したジェニファー・ダン刑事巡査部長は「ページ・シックス」の取材に対し、「彼に前科はなく、現場でも逮捕後も混乱している様子でした。居住者への脅迫や名前への言及もありませんでした。医学的な問題を抱えていたのなら、たまたまあの家を選んだだけかもしれません」と話した。



警察報告書によると、ブロンクス出身のこの男は「猛スピードで私道を走り」、閉まっていた電動ゲートで停止せず「大きな損傷」を与えた。運転手は逮捕後、痛みを訴えてストーニー・ブルック病院に搬送された。当局は車両を押収し、不法侵入と器物損壊の宣誓供述書を作成、捜査が続いている。



ダン氏によると、男は邸宅に着く前に近隣の別の住宅にも立ち寄り、ある女性を訪ねたが、住んでいないと告げられ立ち去っていた。ダン氏は「武器も書き置きも見つかっておらず、居住者への直接的な言及もない」と付け加えた。



邸宅はビヨンセとジェイ・Zが2017年に約2600万ドル（約42億2000万円）で購入したもので、2人が所有する複数の邸宅のひとつとなっている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）