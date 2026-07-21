15年ぶり「フェラーリ」のMT車が復活！

2026年7月3日（現地時間）にフェラーリがイタリアで世界初公開した新型の限定モデル「12チリンドリ マヌアーレ」。その画期的なトランスミッション機構に大きな注目が集まっています。

この12チリンドリ マヌアーレの最大の特徴は、新開発された「マヌアーレ・バイ・ワイヤ・システム」の採用です。

【画像】超カッコいい！ これがフェラーリの「新型MT車」です！（30枚以上）

これは従来の機械式マニュアルトランスミッション（MT）を単に復活させたものではなく、現代の8速デュアルクラッチトランスミッション（DCT）をベースに、シフトレバーとクラッチ・バイ・ワイヤ式のペダルを組み合わせた革新的なシステムとなっています。

一体どのような仕組みなのでしょうか。

フェラーリにおける3ペダルのMT車は「599 GTB フィオラノ」の生産終了以来、約15年もの間途絶えていましたが、今回世界初公開された12チリンドリ マヌアーレは、ドライバーが自らの手足で操る楽しさを現代の最新技術で蘇らせました。

車内には、かつてのフェラーリを彷彿とさせるアルミニウム製のHパターン（左上がリバースの6速）シフトゲートを配置。あえてステアリングのパドルシフトを廃止し、ドライバー自身がクラッチペダルを踏んでシフトレバーを動かす仕様にこだわりました。

また、回転数を適切に合わせないと変速時のショックやエンストが起きるなど、本物のMT車が持つ緊張感と操作フィールが再現されています。

その一方で、バイ・ワイヤ・システムならではのメリットとしてオートマチックモードへの切り替えも可能。渋滞時にはDCTによる完全な自動変速に頼ることができるため、日常の快適さと、自ら操るスポーツドライビングを状況に応じて使い分けることができます。

この特別なモデルのベースとなっているのは、1950〜60年代のグランツーリスモから着想を得た2シーターベルリネッタ「12チリンドリ」です。心臓部には最高出力830馬力、最高回転数9500rpmに達する6.5リッターのV型12気筒自然吸気エンジンを搭載し、0-100km／h加速2.9秒、最高速度は340km／hを超えるパフォーマンスを秘めています。

ボディサイズは全長4733mm×全幅2176mm×全高1292mm、ホイールベース2700mmで、車重は1565kgです。デザイン面でも特別感が漂い、サイドバッジへのレーザー刻印ロゴのほか、フロントスプリッターやリアウイングには名車「365 GTB／4」への敬意を表したピンストライプがあしらわれ、専用の鍛造ホイールが装備されます。

※ ※ ※

12チリンドリ マヌアーレの生産台数は、1947年に誕生したフェラーリ初のV型12気筒エンジンの排気量（1499cc）にちなんで、世界限定1499台とされています。

伝統の自然吸気V12エンジンと3ペダルによる感動を、最先端のトランスミッション技術で味わえる一台に仕上がっています。