2023年11月に61歳で亡くなったシンガー・ソングライターのKANさんの公式サイトが20日、情報発信を再開した。訃報後は公式サイトやファンクラブが閉鎖・縮小されるケースが多い中、継続的な情報発信を再開する対応は極めて異例。ファンからは喜びの声が相次いでいる。

公式Xは20日、「いつもありがとうございます。本人お出かけ中ですが、ぼちぼちKANに関するお知らせをお届けしていきます」と投稿。ファンへ向けて今後の情報発信を予告した。

またKANさんの公式サイトが、約1年ぶりに更新され「News & Topics（最新情報）」の更新を再開するとともに、メールマガジン「KANしゃんニュース」の登録受付開始を発表。「個人情報保護法への配慮および新しい運営体制での情報配信開始に伴い、改めてご登録をお願いしております」と、過去に登録していたファンへ向けても呼びかけた。今月20日から8月3日までに登録した人を対象に、8月4日に初回メールを配信すると案内した。

まさかの情報発信再開に、ファンからは「普通ならオフィシャルサイトとか閉鎖したりするんだろうけど…また再開してくれるだなんてKANちゃんファンで良かった」「他の亡くなられた歌手の方のFCサイトは閉鎖されたりしているので再開は本当に凄いことだと思います」「今年、一番嬉しいニュースです KANちゃんありがとう」と、歓喜の声が相次いだ。

KANさんは「愛は勝つ」などのヒット曲で知られ、23年に日本では数十例ほどしか症例がない「メッケル憩室がん」を公表していた。同年11月に61歳で死去。亡くなった後も追悼ライブや関連イベントが開催されるなど、今なお多くのファンに愛され続けている。