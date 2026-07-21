お笑いコンビ「スピードワゴン」の井戸田潤（53）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。妻でモデル・蜂谷晏海（34）に投げた自身の言葉を反省した。

2005年に女優・安達祐実と結婚し、長女をもうけるも09年に離婚。22年にモデルの蜂谷晏海と再婚し、現在は2歳長男と7カ月の次男を子育て中の井戸田。同番組では妻・蜂谷と共演し、23年4月に挙げた結婚式を振り返った。

自身のウエディングドレスはレンタルで「好きなのを選んだ」という蜂谷。「潤さんはどうする？」と聞くと、「俺、作っちゃおうかな」と応じ、井戸田はフルオーダーで靴まで揃えて作ることに。

そこで2人で専門店を訪れ、採寸や裏地、袖の長さなどを相談。その様子を蜂谷が座って見ていると、「潤さんは鏡を見ながら、胸元のチーフをどういう形にするかを悩んでて」と振り返ったが、井戸田から「晏海さ、俺の前の結婚式の画像を検索して、ちょっと見てくれない？」と声を掛けられたという。

これを受けて、話を聞いていたレギュラー陣は「なんてデリカシーのない！」「お前アホやろ！」「他の結婚式の画像でいいでしょ」と総ツッコミ。井戸田は当時の態度について「あの時はマジで、俺、デリカシーがどこかに」と、汗を拭いた。

その時の自身の反応について、蜂谷は「2秒ぐらい止まっちゃってハッとなって、“それはさすがにひどいよ！”って言いながら検索して。“こんな感じ”って出したら、テイラーさんが“仲がよろしくて良かったです”って」と笑いを誘ったが、井戸田は「それは本当に失礼だった」と反省しきりだった。