トヨタ「シエンタ」に新たな展開があるようです。正式な発表はまだ行われていませんが、販売店ではすでに動きがあるようです。

シエンタは、扱いやすいコンパクトなボディサイズに広い室内空間と7人乗車の利便性を組み合わせたコンパクトミニバンとして、2003年9月に誕生。

【画像】超カッコいい！ これが「最新シエンタ」です！（54枚）

現行モデルとなる3代目は、2022年8月に登場しました。TNGAプラットフォーム（GA-B）を新設計で採用しています。

3代目では扱いやすい5ナンバーサイズをそのままに、日常に溶け込むデザイン性や2列目の居住性の向上などが図られました。

ボディサイズは全長4260mm×全幅1695mm×全高1695mm-1715mm、ホイールベース2750mmです。

エクステリアは、コーナー部を丸くしたコンパクトな「シカクマル」シルエットが特徴です。水平ベルトラインの大きなキャビンと広いサイドウインドウにより、良好な視界を確保しています。

インテリアも「シカクマル」モチーフを採用。また、ファブリックを用いた水平基調のインストルメントパネルが採用されています。

乗車定員は3列シートの7人乗りと2列シートの5人乗りから選択可能です。スライドドア開口部の高さは1200mm、前後カップルディスタンスは最大1000mmを確保しています。

パワートレインは1.5リッターダイナミックフォースエンジンを使ったシリーズパラレルハイブリッドと、1.5リッターガソリン＋Direct Shift-CVTの2種類です。駆動方式は2WDとE-Fourが用意されています。

燃費性能（WLTCモード）は、ハイブリッド2WD仕様で最大28.4km／L（X・5人乗りの場合）、ガソリン2WD仕様で最大18.4km／Lです。

また安全装備として、予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を全車に標準装備。

車両・歩行者・自動二輪車を検知し衝突回避または被害軽減を目的とするプリクラッシュセーフティや、ドライバーのステアリング・ブレーキをサポートするプロアクティブドライビングアシストなどが含まれます。

2024年5月には「プラチナホワイトパールマイカ」などの新色が追加され、人気のメーカーオプション3種が標準装備化。

2025年8月の一部改良では、電動パーキングブレーキ・ブレーキホールド機能が全グレードに標準装備となると同時に、全グレードで安全装備も拡充されています。

また、同改良ではMODELLISTAと共同開発したコンプリートカー「JUNO」の追加もあわせて行われました。

現在のグレード構成はX・G・Zの3グレードで展開されています。価格（消費税込）は、207万7900円（X 2WD・5人乗りガソリン）から332万2000円（HYBRID Z E-Four・7人乗り）です。

そんなシエンタについて、まもなく一部改良が行われるという噂があります。販売店担当者は以下のように話しました。

「シエンタはまもなく一部改良を控えています。正式発表はまだされていませんが、恐らく7月下旬から8月上旬には発表されるのではないかなと思います」

また、現在のシエンタの販売状況についても話していただきました。

「実はすでに新たなシエンタの予約注文の受付は始まっており、早い方はすでにご注文を頂いています。今ご注文いただくと現在のスケジュールでは10月ごろに納車予定です。

公式発表されるとさらにお問合せが増える見込みですので、発表後だと11月や12月以降の納車となってしまうかもしれません」

改良の具体的な内容については以下のように話します。

「今回の改良では、外装部分が改良されます。フロントが大きく変わるというわけではないのですが、ドアミラーがブラックに統一されるとのことです。

ボディカラーについても変更が予定されており、既存のベージュとスカーレットメタリックが廃止され、新たにクリアベージュメタリックとニュートラルブラックが新色として追加されます。

クリアベージュメタリックについては弊社の『アクア』に、ニュートラルブラックは同じく弊社の『ノア』など同色がございますので参考にして頂けたらと思います」

その他にも、一部グレードにおいては装備の変更や寒冷地仕様の標準装備化などが行われます。価格は全体的に7万円から10万円程度あがる予定です」

コンパクトミニバンとして幅広いユーザーに選ばれているシエンタの次の展開については、公式発表や販売店への問い合わせで最新情報を確認してみるのが良さそうです。