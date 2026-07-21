TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が21日、同局「ラヴィット!」（月〜金曜前8・00）で意外な形で番組初出演を果たした。

この日の番組は1人でも生き残れば賞金30万円獲得できる「4択サバイバルクイズ」を実施。レギュラー陣のほか、新浜レオン、「≠ME」の櫻井もも、「相席スタート」の山添寛も参加した。

そんな中、第1問として「Mrs. GREEN APPLEの曲で、日本レコード大賞を受賞していないのは？」という問題が出題。選択肢はA「ライラック」、B「ケセラセラ」、C「青と夏」、D「ダーリン」の4つ。

「去年も日本レコード大賞の現場で一緒だった。これはもうわかります」と新浜。「A、Bは絶対。去年、『青と夏』だった気がする。僕、現場にいたんです。安住さんが“青と夏”って。“3年連続で大賞で”って」と主張。それでも、他のメンバーからの声に「『青と夏』、去年じゃない気がしてきた」と不安をもらした。

それでも、全員でDの「ダーリン」を選ぼうとした場面で、スタジオのセット裏から私服姿の安住アナが突然、顔を出すと、スタジオは「安住さん！」と大興奮。

MCの川島明から「一言だけ、安住チャンスがあります。皆さんに一言だけアドバイスがあります」と促された安住アナは「レオンの話は無視していいと思います」とキッパリ。

川島も「安住さんがいてもたってもいられなくて、駆けつけてくれました。こんな形で初登場。皆さんがDに行こうとしたタイミングで安住チャンスが入った。もう分かるでしょ」と促すも、まだ悩むメンバーに赤荻歩アナウンサーは「全部信じないほうがいいと思います」と補足した。

その後もなかなかまとまらず、川島は「ご自身がそんな発表していないって言ってるんだから」「安住さん来たんだから」。赤荻アナも「安住さんが来たタイミングを思い出してください」と呼びかけ。

結局、安住アナのアドバイスを元に全員正解で乗り切った。