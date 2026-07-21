『オモウマい店』ご飯10杯おかわり無料 長さ30センチの豚バラのった「ビッグカツ丼」1600円
きょう21日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後7：00〜)は、「斬って喜って！肉（ニック）マイライフ店主」が登場する。
【オモウマ写真】300g超の角煮を使用した豚の角煮カレー1980円
岩手・一関市にある、肉料理がメインの食堂。中でも有名なのが、長さおよそ30センチ、250グラムの豚バラ肉を二度揚げしてご飯にのせた“ビッグカツ丼（並）”（1600円）。さらに300グラム超の角煮を使用した“豚の角煮カレー”（1980円）や、地元で放牧され、牧草を食べさせた経産牛（出産を経験した牛）のバラ肉などを炒めた“牛焼肉定食（並）”（1480円）も人気。また、どのメニューもごはん10杯分がおかわり無料となるほか、アイスコーヒーの飲み放題まで付いてくるから驚き。
前職は精肉工場の責任者だったという店主は、独学で料理を学びこのお店をオープン。良質な肉を見ると、食べたいと同時にさばきたいとの気持ちが湧き上がるそうで、「さばく時は邪魔が入らないようにしたい」と、真摯（しんし）な態度で肉と向き合い続けている。
このほか、「捜索難航!?ホームラン飯」を届ける。番組スタッフは、愛知県内で行われている少年野球の試合に3年前から密着。その理由は「ホームランを打った時にご褒美で連れていってもらう店」、略して「ホームラン飯」を探すこと。複数の試合に密着する中、実際にホームランが飛び出すこともあったが、打った選手に話を聞いても「（ご褒美は）ない」と色よい返事はない。成果のないまま迎えた今年7月、果たして初の「ホームラン飯」は飛び出すのか（!?）。
【オモウマ写真】300g超の角煮を使用した豚の角煮カレー1980円
岩手・一関市にある、肉料理がメインの食堂。中でも有名なのが、長さおよそ30センチ、250グラムの豚バラ肉を二度揚げしてご飯にのせた“ビッグカツ丼（並）”（1600円）。さらに300グラム超の角煮を使用した“豚の角煮カレー”（1980円）や、地元で放牧され、牧草を食べさせた経産牛（出産を経験した牛）のバラ肉などを炒めた“牛焼肉定食（並）”（1480円）も人気。また、どのメニューもごはん10杯分がおかわり無料となるほか、アイスコーヒーの飲み放題まで付いてくるから驚き。
このほか、「捜索難航!?ホームラン飯」を届ける。番組スタッフは、愛知県内で行われている少年野球の試合に3年前から密着。その理由は「ホームランを打った時にご褒美で連れていってもらう店」、略して「ホームラン飯」を探すこと。複数の試合に密着する中、実際にホームランが飛び出すこともあったが、打った選手に話を聞いても「（ご褒美は）ない」と色よい返事はない。成果のないまま迎えた今年7月、果たして初の「ホームラン飯」は飛び出すのか（!?）。