TBS安住紳一郎アナの“働き方”に反響 『THE TIME,』“代休”のため休演 先週「クインケ浮腫」で欠席も→「良かった。代休あって」「働き過ぎだから休ませて当然」
TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が20日、総合司会を務める同局系朝の情報番組『THE TIME,』（月〜金 前5：20）を休演。番組内で欠席理由が説明され、杉山真也アナウンサーが代役を務めた。この状況にSNSでは反響が寄せられている。
【画像】生放送中に…安住アナから“注意”を受けた後輩アナ（写真右）
番組冒頭、杉山アナ、宇賀神メグアナウンサー、南後杏子アナウンサー、バーンズ恵麻アナウンサーが出演。宇賀神アナが「『THE TIME,』、朝8時まで私たちがお伝えしてまいります」とあいさつ。その後、恒例の「脳シャキクイズ」の際に、南後アナが「安住アナウンサーは、きょうは『音楽の日』の代休です」とサラっと説明した。
安住アナは2021年10月から『THE TIME,』の総合司会を担当。18日には、同局系大型音楽特番『音楽の日2026』（後2：00〜後9：56）で、江藤愛アナウンサーとともに総合司会を務め、番組終了直後には、TBS系『情報7daysニュースキャスター』（毎週土曜 後10：00）にも生出演。さらに翌19日午前には、TBSラジオ『安住紳一郎の日曜天国』（毎週日曜 前10：00）の2時間生放送をこなすなど、大車輪の働きをみせていた。
一方で、13日の同番組を体調不良のため休演。14日に復帰した際、「上唇がですね、急にハチに刺されたように膨れ上がってしまいまして」とその症状を説明。「『クインケ浮腫』という症状だという診断でした。皆さん知ってますかね？日本人だと5人に1人ぐらいが一生に1度出る症状だとも言われてますけれども、まぶたや唇など皮膚や粘膜が突然腫れるということで、蕁麻疹のような症状なんだそうです」「症状は軽いものだと2、3日程度持続ということで、私もアレルギーの薬を処方してもらったら、ずいぶん腫れが引きました。でもね、1番腫れた時はね、ほんと3倍、4倍ぐらいに腫れてびっくりしてしまいました」と説明していた。
この状況にSNSには「音楽の日お疲れ様でした」「音楽の日の代休で今日お休みだって！良かった！昔は担当番組は病欠以外休みを取れない風潮だったけど働き方改善されてる これが普通。TBS上場企業だしね」「安住アナ、音楽の日の代休だって。良かった。代休あって」「安住さん働き過ぎだから休ませて当然ですね」「今回は代休とのことたけど、働き方改革の一環もありましょう。ラジオ番組もありますし」「ゆっくりお休みくださいませ」など、休みが取れたことに安堵する視聴者のコメントが寄せられている。
【画像】生放送中に…安住アナから“注意”を受けた後輩アナ（写真右）
番組冒頭、杉山アナ、宇賀神メグアナウンサー、南後杏子アナウンサー、バーンズ恵麻アナウンサーが出演。宇賀神アナが「『THE TIME,』、朝8時まで私たちがお伝えしてまいります」とあいさつ。その後、恒例の「脳シャキクイズ」の際に、南後アナが「安住アナウンサーは、きょうは『音楽の日』の代休です」とサラっと説明した。
一方で、13日の同番組を体調不良のため休演。14日に復帰した際、「上唇がですね、急にハチに刺されたように膨れ上がってしまいまして」とその症状を説明。「『クインケ浮腫』という症状だという診断でした。皆さん知ってますかね？日本人だと5人に1人ぐらいが一生に1度出る症状だとも言われてますけれども、まぶたや唇など皮膚や粘膜が突然腫れるということで、蕁麻疹のような症状なんだそうです」「症状は軽いものだと2、3日程度持続ということで、私もアレルギーの薬を処方してもらったら、ずいぶん腫れが引きました。でもね、1番腫れた時はね、ほんと3倍、4倍ぐらいに腫れてびっくりしてしまいました」と説明していた。
この状況にSNSには「音楽の日お疲れ様でした」「音楽の日の代休で今日お休みだって！良かった！昔は担当番組は病欠以外休みを取れない風潮だったけど働き方改善されてる これが普通。TBS上場企業だしね」「安住アナ、音楽の日の代休だって。良かった。代休あって」「安住さん働き過ぎだから休ませて当然ですね」「今回は代休とのことたけど、働き方改革の一環もありましょう。ラジオ番組もありますし」「ゆっくりお休みくださいませ」など、休みが取れたことに安堵する視聴者のコメントが寄せられている。