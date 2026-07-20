青山テルマ、第1子男児出産を報告 感謝の言葉を添え「We love you!!」
歌手の青山テルマ（38）が20日、自身のインスタグラムを更新し、第1子となる男児を出産したことを報告した。
【写真】赤ちゃんや夫とのショットなどを添え出産を報告した青山テルマ
青山は「先日、午年の元気な息子を出産致しました」と報告。「ここまで来るのにさまざまな冒険がありました」と振り返り、「感謝したい人はもちろん沢山居ますが、まずは旦那よ〜!!」と夫への感謝をつづった。
続けて、「どんな時も側にいてくれて、どんな私も支えてくれて、貴方のお陰で穏やかで楽しい妊婦生活でした!! 本当にどうも有難う」とコメント。「貴方のお陰でまた一つ宝物が増えて、全力でお祝いしたい誕生日がまた一つ増えました。We love you!!」と愛情あふれるメッセージを送った。
また、「サポートしてくださった病院の皆様、常に支えてくれる事務所のみんな、愛してる友達のみんな、最高すぎるファンのみんな、いつも本当に本当にありがとう!!」と感謝。「ママになってもお仕事も育児も楽しみながら頑張ります。これからもどうぞよろしくお願いします」と意気込みをつづった。
青山は1987年10月27日生まれ、奈良県出身。B型。多数アーティストの楽曲に参加を経て、2007年にシングル「ONE WAY」でメジャーデビューを果たす。SoulJaとフィーチャリングしたシングル「そばにいるね」が大ヒットし、『第50回 日本レコード大賞』『第23回 日本ゴールドディスク大賞』など数多くの賞を受賞。包み込むような柔らかさを漂わす声質が特徴的。同性を中心に高い支持を集めている。
24年8月にインスタを通じて「私事ですが、先日大好きな人と結婚致しました」と一般男性との結婚を発表している。
【写真】赤ちゃんや夫とのショットなどを添え出産を報告した青山テルマ
青山は「先日、午年の元気な息子を出産致しました」と報告。「ここまで来るのにさまざまな冒険がありました」と振り返り、「感謝したい人はもちろん沢山居ますが、まずは旦那よ〜!!」と夫への感謝をつづった。
続けて、「どんな時も側にいてくれて、どんな私も支えてくれて、貴方のお陰で穏やかで楽しい妊婦生活でした!! 本当にどうも有難う」とコメント。「貴方のお陰でまた一つ宝物が増えて、全力でお祝いしたい誕生日がまた一つ増えました。We love you!!」と愛情あふれるメッセージを送った。
青山は1987年10月27日生まれ、奈良県出身。B型。多数アーティストの楽曲に参加を経て、2007年にシングル「ONE WAY」でメジャーデビューを果たす。SoulJaとフィーチャリングしたシングル「そばにいるね」が大ヒットし、『第50回 日本レコード大賞』『第23回 日本ゴールドディスク大賞』など数多くの賞を受賞。包み込むような柔らかさを漂わす声質が特徴的。同性を中心に高い支持を集めている。
24年8月にインスタを通じて「私事ですが、先日大好きな人と結婚致しました」と一般男性との結婚を発表している。