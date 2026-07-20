SNS中毒から勉強中毒へ 脳科学によって導き出された5ステップ
YouTubeチャンネル「【楽しい授業動画】あきとんとん」が、「科学的根拠から導いた学年最下位のSNS中毒を、学年1位の勉強中毒へ変える5つの方法」と題した動画を公開した。動画では、SNSをつい長時間見てしまう現象は「意志の弱さ」ではなく「脳の仕組み」であると指摘し、そのメカニズムを勉強に応用する具体的なテクニックを解説している。
あきとんとんは、SNSアプリが長年の神経科学の研究に基づいて、人を夢中にさせるように作られていると説明する。そこで、この依存の仕組みを逆手に取り、勉強を習慣化するための5つのメソッドを提示した。
1つ目は、予想より良い結果が出た時にドーパミンが分泌される「報酬予測誤差」の応用だ。「今日はここまでできたら上出来」というラインを事前に決め、それを超えたらチェックをつけることで、意図的に予想外の成長を実感させる。
2つ目は「情報ギャップ理論」。知っていることと知りたいことの隙間を埋めたくなる心理を利用し、勉強を始める前に「なぜこの公式になるのか？」など、あえて分からないことを一つ作る方法だ。
3つ目は、毎回同じ報酬よりもたまに出るご褒美の方がハマる「可変報酬」の仕組みである。毎日同じ問題数を解くのではなく、サイコロを振ってその日の問題数を決めるなど、不確実性を取り入れることを推奨した。
4つ目は、行動直後に反応が返ってくることで行動が強化される「即時フィードバック」。タイマーを使って25分間で何問解けたかを測り、終わった瞬間に自分で結果を確認する。そして最後は、行動を始めるまでの時間が20秒以内であれば習慣化されやすいという「20秒ルール」だ。机の上に教材を開いた状態で置き、開始のハードルを極限まで下げる環境設計の重要性を語った。
さらに動画の終盤では、中盤であえて説明を保留していた「キリの悪いところで勉強を強制終了する」というテクニックの種明かしが行われた。これは視聴者に「情報ギャップ理論」を体感させる巧妙な仕掛けであり、未完了のまま終わらせることで、脳が続きを気にして翌日の勉強へのハードルが下がるという。才能や根性ではなく、脳の仕組みを理解して自分をコントロールすることの重要性を学べる、実践的な内容となっている。
あきとんとんは、SNSアプリが長年の神経科学の研究に基づいて、人を夢中にさせるように作られていると説明する。そこで、この依存の仕組みを逆手に取り、勉強を習慣化するための5つのメソッドを提示した。
1つ目は、予想より良い結果が出た時にドーパミンが分泌される「報酬予測誤差」の応用だ。「今日はここまでできたら上出来」というラインを事前に決め、それを超えたらチェックをつけることで、意図的に予想外の成長を実感させる。
2つ目は「情報ギャップ理論」。知っていることと知りたいことの隙間を埋めたくなる心理を利用し、勉強を始める前に「なぜこの公式になるのか？」など、あえて分からないことを一つ作る方法だ。
3つ目は、毎回同じ報酬よりもたまに出るご褒美の方がハマる「可変報酬」の仕組みである。毎日同じ問題数を解くのではなく、サイコロを振ってその日の問題数を決めるなど、不確実性を取り入れることを推奨した。
4つ目は、行動直後に反応が返ってくることで行動が強化される「即時フィードバック」。タイマーを使って25分間で何問解けたかを測り、終わった瞬間に自分で結果を確認する。そして最後は、行動を始めるまでの時間が20秒以内であれば習慣化されやすいという「20秒ルール」だ。机の上に教材を開いた状態で置き、開始のハードルを極限まで下げる環境設計の重要性を語った。
さらに動画の終盤では、中盤であえて説明を保留していた「キリの悪いところで勉強を強制終了する」というテクニックの種明かしが行われた。これは視聴者に「情報ギャップ理論」を体感させる巧妙な仕掛けであり、未完了のまま終わらせることで、脳が続きを気にして翌日の勉強へのハードルが下がるという。才能や根性ではなく、脳の仕組みを理解して自分をコントロールすることの重要性を学べる、実践的な内容となっている。
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