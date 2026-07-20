「しつけのできていない子」電車内で子どもの靴が服に何度も当たり…マナーをめぐり賛否「親が注意すべき」「言い方がきつすぎる」

電車の座席に座る子どもの靴が、隣の乗客の服や荷物に触れてしまう――。そんな車内での出来事をめぐり、SNS上で賛否の声が上がっている。

【画像】駅と電車内の迷惑行為ランキングで1位となった行為

「座席の座り方」は迷惑行為2位

発端となったのは、「電車内で子どもの靴が投稿者の服に何度も当たったが、保護者は注意しなかった」と訴えるSNS投稿だ。投稿者が親子に厳しい言葉をかけたことから、投稿には賛否の反応が寄せられた。

投稿に対しては、

「子どもより、注意しない親にモヤっとすることはある」

「言い方はよくないですが、しつけができていない子は多い」

「電車で子どもの靴が当たるのは本当に不快。親が注意しないのも問題だと思う」

など、保護者側の対応を疑問視する意見が寄せられた。

その一方で、

「イライラする気持ちは分かるけど、言い方が少しきつかったかも」

「毎日必死で気をつけ、言い聞かせていても、親が気づけない瞬間はある」

「言い方に気をつけないと、被害を受けた側が悪いように見られてしまう。頭に来たときほど、落ち着いて対応する必要があると思う」

と、投稿者の言葉遣いが強すぎるとする声もみられた。

2026年7月18日時点で、阪急電鉄とJR東日本などの主要鉄道会社の公式サイトに掲載された主なマナー案内を確認した限りでは、座席に座る子どもの靴が隣の乗客の服や荷物に触れるケースを、個別の禁止事項として挙げた記載は確認できなかった。

ただし、一般社団法人日本民営鉄道協会が公表した「2025年度 駅と電車内の迷惑行為ランキング」では、「座席の座り方」が迷惑行為の総合ランキングで2位となっている。

さらに、「座席の座り方」に関する詳細設問では、最も迷惑に感じる行為として「（子供が）靴を履いたまま座席に立つ」を選んだ回答が5.4％となり、前年の3.8％から1.6ポイント増えた。

この調査は、座席に座っている子どもの靴が隣の乗客の服や荷物に触れるケースを直接尋ねたものではない。調査結果から分かるのは、靴を履いたまま座席に立つ行為を、「最も迷惑に感じる座席の座り方」として選んだ回答者が一定数いたという点までだ。

屋外を歩いた靴には、土やほこり、雨水などが付着していることもある。子どもを靴のまま座席上に立たせないことはもちろん、窓の外を見ようとして座席の上で体の向きを変える場合には、靴を脱がせたり、保護者が足を押さえたりするなど、周囲の人や座席に靴が触れないための対応が考えられる。

また、座席に座っているだけでも、子どもが足を大きく動かせば、隣の人の服や荷物に触れることがある。幼い子どもが悪意なく繰り返している場合でも、保護者が気づいた時点で子どもの足を止め、相手に「すみません」と一言伝えることは、トラブルを避けることにつながる。

同協会の2025年度調査で、駅や電車内の迷惑行為として最も多く挙げられたのは、「周囲に配慮せず咳やくしゃみをする」の34.7％だった。

2位は「座席の座り方」の31.9％、3位は「騒々しい会話・はしゃぎまわり」の30.2％。そのほか、「扉付近での滞留」や「スマートフォン等の使い方」「荷物の持ち方・置き方」なども上位に入った。

調査は2025年10月1日から11月30日まで、ウェブ上で行われ、5202人が回答した。ランキングに挙がった行動には、座席の使い方や荷物の置き方など、鉄道会社が周囲への配慮を呼びかけているものも含まれる。

阪急電鉄は、大きなかばんやスーツケースについて「周りのお客様にご配慮ください」と案内するほか、座席についても「一人でも多くの方に座席をご利用いただけるよう、座り方にはご配慮ください」と呼びかけている。

JR東日本も、混雑時には手荷物を網棚の上など、ほかの乗客の迷惑にならない場所に置くよう案内している。

今回確認した両社のマナー案内では、個別のケースを細かく規制するというより、利用者同士が周囲に配慮することを促す内容が中心となっている。

子どもの靴で服や荷物を汚された側が、不快感や怒りを覚えるのは不自然なことではない。

特に、保護者が状況に気づいていたにもかかわらず、何も対応しなかったように見えた場合には、「なぜこちらだけが我慢しなければならないのか」と不満を感じる人もいるだろう。

一方で、混雑した車内や、複数の子どもを連れている場合など、保護者が一時的に状況に気づけないことも考えられる。子どもや保護者が抱える事情は、外見からは分からない場合もある。

また、子どもの存在そのものを否定したり、人格を傷つけるような言葉を浴びせたりすることは、マナー違反への注意とは切り分けて考える必要がある。

「靴が服に当たっています」

「足を押さえてもらえませんか」

など、問題となっている行為だけを具体的に伝える方法もある。

車内トラブルを防ぐために必要な“大人の配慮”

直接言いにくい場合や、相手とのトラブルが予想される場合には、席や車両を移動したり、駅員や乗務員に相談したりすることも選択肢になる。

公共交通機関には、幼い子どもから高齢者まで、さまざまな事情を抱えた人が乗り合わせる。保護者には、子どもの靴や足が周囲の人の服や荷物に触れないよう気を配り、もし当たってしまった場合には、子どもの足を止めて相手に一言謝る姿勢が求められる。

一方、不快な思いをした乗客も、子どもや保護者の人格を否定するのではなく、「靴が服に当たっています」「足を押さえてもらえますか」と、問題となっている行為を具体的に伝えることが大切だ。

「子どもだから仕方がない」と放置するのでも、「迷惑をかけられたのだから何を言ってもよい」と考えるのでもない。保護者が子どもの行動に責任を持ち、周囲も必要以上に相手を傷つけない。その双方の配慮があってこそ、誰もが安心して電車を利用できるのではないだろうか。

取材・文／集英社オンライン編集部