今夏、G大阪からドルトムントに加入した山本。(C)Getty Images

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　鮮烈デビューを飾った18歳が、ゴールだけでなく“スーパークロス”でもファンを魅了した。

　ブンデスリーガの名門ドルトムントは現地７月18日、プレシーズンマッチでドイツ４部のロート＝ヴァイス・オーバーハウゼンと対戦し、３−１で勝利した。

　この試合で後半から出場したのは、今夏にガンバ大阪から期限付き移籍したMF山本天翔。78分には海外デビュー戦でいきなりゴールを決め、強烈なインパクトを残した。

　そしてほかにも注目を集めたのは、終盤に見せた華麗なプレーだ。

　87分、左CKの流れからファーサイドへこぼれたボールをボックス右で回収すると、山本は左足のアウトサイドで鋭いクロスを供給。絶妙な軌道のボールに味方がボレーで合わせたが、惜しくもクロスバーを直撃し、アシストとはならなかった。それでも、高度な技術と発想力が詰まったプレーだった。
 
　ドルトムントの公式Xがこの“アシスト未遂”のシーンを公開すると、ファンからは「18歳だと…」「想像以上にエグい選手出てきた」「もうこのままドイツ残りそう」「この場面でトリヴェラ使うの才能爆発してる」「この発想がエグすぎる」「確かに香川味あるね！」「胸のそわそわが止まらない」「モドリッチみたい！」など、称賛の声が相次いだ。

　初の海外挑戦となった山本が、デビュー戦でゴールに加えて非凡なテクニックも披露。日本の未来を担う逸材の今後に期待は高まるばかりだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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