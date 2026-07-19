「エグい選手出てきた」「才能爆発してる」日本の未来を担う18歳がブンデス名門で披露した“超絶テク”に驚きの声！「もうこのままドイツ残りそう」
鮮烈デビューを飾った18歳が、ゴールだけでなく“スーパークロス”でもファンを魅了した。
ブンデスリーガの名門ドルトムントは現地７月18日、プレシーズンマッチでドイツ４部のロート＝ヴァイス・オーバーハウゼンと対戦し、３−１で勝利した。
この試合で後半から出場したのは、今夏にガンバ大阪から期限付き移籍したMF山本天翔。78分には海外デビュー戦でいきなりゴールを決め、強烈なインパクトを残した。
そしてほかにも注目を集めたのは、終盤に見せた華麗なプレーだ。
87分、左CKの流れからファーサイドへこぼれたボールをボックス右で回収すると、山本は左足のアウトサイドで鋭いクロスを供給。絶妙な軌道のボールに味方がボレーで合わせたが、惜しくもクロスバーを直撃し、アシストとはならなかった。それでも、高度な技術と発想力が詰まったプレーだった。
ドルトムントの公式Xがこの“アシスト未遂”のシーンを公開すると、ファンからは「18歳だと…」「想像以上にエグい選手出てきた」「もうこのままドイツ残りそう」「この場面でトリヴェラ使うの才能爆発してる」「この発想がエグすぎる」「確かに香川味あるね！」「胸のそわそわが止まらない」「モドリッチみたい！」など、称賛の声が相次いだ。
初の海外挑戦となった山本が、デビュー戦でゴールに加えて非凡なテクニックも披露。日本の未来を担う逸材の今後に期待は高まるばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「18歳だと…」日本の逸材が魅せたドルトムントデビュー戦の“衝撃クロス”！
ブンデスリーガの名門ドルトムントは現地７月18日、プレシーズンマッチでドイツ４部のロート＝ヴァイス・オーバーハウゼンと対戦し、３−１で勝利した。
この試合で後半から出場したのは、今夏にガンバ大阪から期限付き移籍したMF山本天翔。78分には海外デビュー戦でいきなりゴールを決め、強烈なインパクトを残した。
そしてほかにも注目を集めたのは、終盤に見せた華麗なプレーだ。
ドルトムントの公式Xがこの“アシスト未遂”のシーンを公開すると、ファンからは「18歳だと…」「想像以上にエグい選手出てきた」「もうこのままドイツ残りそう」「この場面でトリヴェラ使うの才能爆発してる」「この発想がエグすぎる」「確かに香川味あるね！」「胸のそわそわが止まらない」「モドリッチみたい！」など、称賛の声が相次いだ。
初の海外挑戦となった山本が、デビュー戦でゴールに加えて非凡なテクニックも披露。日本の未来を担う逸材の今後に期待は高まるばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「18歳だと…」日本の逸材が魅せたドルトムントデビュー戦の“衝撃クロス”！