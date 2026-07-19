「アファンタジア」という言葉が出たのは2015年。

【写真で見る】リンゴを思い浮かべたとき…「アファンタジア」の人の頭の中は？

それから2年後、高校生だった私は、友人との会話の違和感からインターネットで調べてこの言葉に辿り着き「自分もアファンタジアなのではないか」と感じました。

社会人になり記者として働くようになりましたが、誰もアファンタジアという特性を知りませんでした。

こういう人たちがいることを知ってほしい。そんな思いから、自分と同じ特性を持つ人はいないかと探していたとき、瀬戸口友里子さんに出会いました。（取材：MBS記者 太田愛美）

2024年、私が取材を始めたのは大阪府吹田市に住む主婦・瀬戸口友里子さん（４８）。

瀬戸口さんはSNSで「アファンタジア」のことを投稿していて、私が声をかけたのです。投稿してからすぐに連絡をとったため、瀬戸口さんは「ちょっと怖かった」と驚きながらも、気さくに話してくれました。

瀬戸口さんは幼いころから、ある違和感を抱くことがあったといいます。例えば、図工の授業で“想像して・思い出して”作ってくださいと言われたときです。周りの友達らがどんどん粘土の形を変えていく様子を見て困惑したそうです。

（瀬戸口友里子さん）「動物園に行ってゾウさんを見て、次の日とかに粘土で作ってみましょうと言われるじゃないですか。もうわかんないんですよね。粘土の形を変形させるのが怖くて。あと、母の日にお母さんの顔を思い出して似顔絵を描いてみましょうというときに何も浮かばなくて…」

「アファンタジア」とはどういうものなのでしょうか。

例えばリンゴを思い浮かべてみて下さい。木になっているリンゴや店頭に並べられたリンゴ、中にはカットされたリンゴが思い浮かんだ人もいるかもしれません。

しかし、多くのアファンタジアの人の頭の中はほとんど真っ暗だといいます。

ある人は、アファンタジアの人は頭の中のディスプレイの電源がオフになっているかのように画像が映らない状態だと説明する人もいます。

ただ、画像にはならなくてもリンゴが赤い、丸い、甘いといった情報は記憶しているためリンゴがどういうものかは分かります。

人口の約4％というデータも

アファンタジアは２０１５年にイギリスで提唱された新しい概念です。

認知心理学や認知科学、脳科学、工学などさまざまな分野の専門家らが協働して研究を進めていますが、アファンタジアの人は“少なくない”といいます。

福島大学の高橋純一教授によると、アファンタジアの人は全体の約４％というデータもあるといいます。

ただ、アファンタジアだと明確に判定する基準やどのようなメカニズムなのかはまだわかっていません。

一方、アファンタジアは生まれつき持った特性であることが多く、視覚以外の聴覚も味覚も触覚も他の感覚についてもイメージが浮かばない人がいることが分かってきています。

「イメージができない」は得意・不得意 仕事では“適材適所”

アファンタジアについて研究を進める高橋教授は、最初に出会った当事者の方は、イメージができないという特性により、仕事で辛い思いをしたことを話してもらったことが、とても印象に残っているといいます。

（福島大学・高橋純一教授）「僕が最初に出会った当事者の方なんですけど、その方からはたくさんいろんな場所で喋ってほしいというふうに言われているので、今お伝えするんですけど」

その方は、売り場で勤務していたといいます。会議室で売り場のレイアウトなどについて話し合っていると、ほかの人たちは売り場を頭の中に思い浮かべて議論を交わす中、話についていけず「なぜ話に混ざらないんだ」「なぜ積極的に会議に参加しないのか」などとたくさん言われてしまい、休職することになったと言います。

復職した後、商品券の販売などを担当する部署に異動。そこではイメージよりも論理的な思考や計算力などが必要で、大きな戦力として活躍できたそうです。

撮影の仕上がりをイメージできない…でも先輩の評価は？

こうしたことは、瀬戸口さんにも…

2024年9月、瀬戸口さんは以前働いていたガスコンロメーカーの先輩のもとを訪れました。

「こんにちは、お久しぶりです」

１８年前、２人でダッチオーブンを使ったメニューを紹介する料理本を制作しました。しかし、料理の写真撮影の際仕上がりをイメージできない瀬戸口さんはうまく準備ができなかったといいます。

「どんなお皿に乗せて、どんなクロスに合わせたら映えるのかとかそういったことをイメージするのがすごく苦手だった」

一方で、先輩の金岡さんは考案したレシピ通りに料理が作れるかどうかや文章の誤りを丁寧にチェックする瀬戸口さんの仕事ぶりを覚えていました。

（先輩・金岡千嘉さん）「撮影で迷惑をかけたとか、役に立たなかったとか思っているけど、失敗したとき、できなかったのは何だろうかとか、そういうことを考えるのはすごく能力高かったですよ」

瀬戸口さんはイメージを思い浮かべることはできませんが、別の長所で仕事に貢献していました。

苦手だった絵で新たな挑戦へ

また、瀬戸口さんはおよそ３年前から新たな挑戦を始めました。絵を描くことです。

「イメージして」絵を描くことは苦手でしたが、友人が撮った写真をもとに絵を描き始めたところ、その楽しさにのめり込んでいきました。

（瀬戸口友里子さん）「写真を見て描いたらちゃんと描けるというのが自分の中で満足していて、せっかく描けるならもっと色々挑戦してみたいなと」

そして、今年6月、これまでに描いた『絵』を集めて個展を開くことにしました。

（瀬戸口友里子さん）「めっちゃ緊張しています」

特にこだわったのは絵の「説明書き」です。

（瀬戸口友里子さん）「自分が絵を見るときに、絵からよりもそこに説明書きがある方がそこからの情報をもらえて初めて絵が楽しめるみたいなのがあって、絵を見るときのヒントや参考になるようにつけてみました」

絵を見た人が”どんな想像をしたか”を聞くのが楽しい

個展初日。午前１０時のオープンとともに多くの人がやってきました。

（友人）「拍手を送ります」

（瀬戸口友里子さん）「ありがとうございます」

（友人）「よくこんだけ描けたね～」

反応は上々。頭の中でイメージを膨らませることができない瀬戸口さんですが、絵を見た人たちは瀬戸口さんが想像できない世界を想像していました。

（友人）「この周りの景色が浮かぶって感じ、そう、言うなれば」

（瀬戸口友里子さん）「周りの景色が浮かぶ？」

（友人）「絶対木の上にいるから、それこそ低い位置にいる感じがするこれだったら絶対空からじゃないですか、飛んでいるから空から水に向かうんですよねそういう感じが浮かぶ」

（瀬戸口友里子さん）「周りのイメージか全くないわ」

初めての個展を終え、瀬戸口さんは改めて、自分と他の人との違いが面白いと感じたといいます。

（瀬戸口友里子さん）

「羨ましいのと嬉しいのと、ちょっと入り混じったような気持ちで、そういった感想を聞けることが私もすごく刺激になるので、楽しいなと思いました」

「これからもアファンタジアについてはあんまり深刻に考えるんじゃなくて、どちらかというと違いを楽しむ、ポジティブな感じで言葉が広まっていったらいいなと思います」

取材後記（MBS記者 太田愛美）

今回取材した瀬戸口さんは自分がアファンタジアだと知って、その違いを面白いと思えたということでした。

ただ、高校生だった頃の私は、頭の中でする「イメージ」に強烈な憧れを抱いていました。「カメラアイ」「記憶の宮殿」「共感覚」などさまざまな言葉を調べました。

アファンタジアが病気でも障害でもないなら、自分はいつか“イメージできる側”になれると思っていたのです。

私は、視覚だけではなく、嗅覚も聴覚も触覚もイメージすることができません。瀬戸口さんと同じように家族や親しい友人の顔は思い浮かばないし、旅行に行ったときのキレイな景色や美味しい料理も思い返すことはできません。頭の中に音楽が流れることもありません。

ただ「景色がキレイだったな」「料理が美味しかったな」「この曲好きだな」と思った記憶だけが残ります。

そう考えると、やはり、イメージできる人を羨ましいという気持ちは今もあります。しかし、私の場合は日常生活や仕事で困ることはありませんでした。なぜなら、生まれた時からイメージができないので、そもそもイメージを使って何かを取り組むことがないからです。

それでも今回、「アファンタジア」という言葉が広く正しく知られてほしいと思い、取材しました。

まずは自分がアファンタジアだと気づいていない人が気づくきっかけになってほしいと思っています。「どうしてほかの人と同じようにできないのだろう」などと悩んでいる人がいたら、私たちにはできること、できないことがあると知れば、工夫したり、思い切って環境を変えれば、うまくいくこともあるかもしれません。

そして、周りの人は当事者に同情したり、偏見を持ったりせず、当事者が「私はイメージすることが苦手です」と言いやすい社会が、いつか実現すればアファンタジアの人はより生きやすくなると思います。

「アファンタジア」は現在、障害でも病気でもありません。誰もが適材適所で力を発揮できるようになってほしい。特に教育現場などでは、できないことに対して「なんでできないの」「やりなさい」と言うのではなく、どうやったらやりやすいのか、１人１人が考え、模索することが大切だと思います。そして、今回の取材が、そうしたことを考えるきっかけになれば幸いです。