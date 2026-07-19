26年W杯北中米大会で日本代表の主将を務めたDF板倉滉（29＝アヤックス）と人気女優の川口春奈（31）が結婚することが18日、分かった。本紙の取材では、2人は既に家族や関係者に報告済みで結婚の日取りを調整している。交際約1年。ひそかに愛を育み、W杯を終えたタイミングで意思を固めた。スポーツ界と芸能界のトップを走るビッグカップルの“電撃ゴール”は大きな話題となりそうだ。

オランダ1部の名門アヤックスで活躍する板倉と、CMを国内トップの17社と契約していることから「CM女王」と呼ばれる川口。交際報道もなかったビッグカップルは9000キロを超える超遠距離恋愛を静かに育んでいた。

2人から結婚の報告を受けた関係者の話によると、交際は約1年。多忙な2人はSNSで連絡を取り合う日々を重ねた。仕事の合間を縫って川口がオランダを訪れ、デートをすることもあった。人懐っこく穏やかな性格で、みんなから好かれる愛されるキャラの板倉と、普段から自然体で飾らない人柄の川口はお互いを生涯共に歩むパートナーに決めた。

川崎Fの下部組織で育った板倉は10代で海を渡り、オランダ、ドイツの強豪クラブで主力として活躍。日本代表も各年代で活躍し、自身2度目の出場となった今回のW杯ではMF遠藤航（リバプール）の代表落ちを受けて初戦の3日前に主将に就任し、試合前に選手ミーティングを実施するなどリーダーシップを発揮した。

過去のインタビューで好きな女性のタイプについて、（1）優しい人、（2）大人で落ち着いた人、（3）料理が得意で家庭的な人などと語っていた。これまで熱愛報道とは無縁だったが、オランダ1部フローニンゲンで一緒にプレーした堂安律との24年の対談企画で「結婚できなさそう」と話を振られ、「子供も好きだし、結婚願望はある」とも話していた。現在、29歳。キャリアの絶頂期を迎えるタイミングで生涯の伴侶を射止めた。

川口は2020年のNHK大河ドラマ「麒麟がくる」の帰蝶（濃姫）役、2022年フジテレビ「silent」の主演などで人気を拡大。22年から4年連続でCM起用ランキングのトップに輝くなど好感度の高さを誇る。

料理上手としても知られ、マネジャーが運用するインスタグラムで紹介する家庭的な料理がファンの間で話題になることも多かった。結婚については「プライベートが充実すると仕事もうまくいく」と話していた。

まさに理想のパートナーを得た2人。さらなる活躍が楽しみだ。

◇川口 春奈（かわぐち・はるな）1995年（平7）2月10日生まれ、長崎県出身の31歳。07年、ファッション誌「ニコラ」でモデルとしてデビュー。20年に大河ドラマ「麒麟がくる」で降板した沢尻エリカの代役で濃姫役を射止めて大ブレーク。21年大みそかには、NHK紅白歌合戦の司会も担当した。22年から4年連続でCM起用社数1位に輝き、「令和のCM女王」と呼ばれている。1メートル66。

◇板倉 滉（いたくら・こう）1997年（平9）1月27日生まれ、横浜市出身の29歳。15年川崎Fでトップ昇格し、19年マンチェスターCに完全移籍。オランダ1部フローニンゲンなどへ期限付き移籍を経て、22年7月ドイツ1部ボルシアMG、25年8月オランダの名門アヤックスに完全移籍。日本代表はU―18世代から各年代で活躍し、A代表は19年6月デビュー。国際Aマッチ42試合2得点。1メートル88、80キロ。