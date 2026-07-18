「三度目の正直」か、それとも…アルゼンチンが史上３か国目の偉業へ。連覇を逃した過去２大会と今回の決定的な違いは？【W杯】
北中米ワールドカップもいよいよ大詰めとなり、３位決定戦と決勝を残すのみとなった。現地７月19日（日本時間20日）に予定されている決勝で対決するのは、４大会ぶり２度目の優勝を目ざすスペインと、２連覇＆４度目の世界制覇を狙うアルゼンチン。それぞれFIFAランキング２位で欧州王者、同１位で南米王者と、世界一を競うにふさわしいカードとなった。
W杯連覇は過去に２例しかない。第２次世界大戦前の1934年イタリア大会、1938年フランス大会で連続優勝したイタリア。そして、戦後の1958年スウェーデン大会、1962年チリ大会でタイトルを獲得したブラジルだ。今回の決勝でアルゼンチンが勝てば、史上３か国目となる。アルゼンチンは1982年スペイン大会、1990年イタリア大会で連覇に挑んだが、いずれもタイトル防衛に失敗している。それはどのような戦いだったのかを振り返ってみたい。
アルゼンチンに1978年大会で初優勝をもたらしたセサル・ルイス・メノッティ監督率いる1982年のチームは、もちろん優勝候補だった。４年前のメンバーがほぼ残っていたうえに、ディエゴ・マラドーナ、ラモン・ディアスら1979年ワールドユース選手権（現在はFIFA U-20ワールドカップ）日本大会優勝の逸材を加えたのだから当然だろう。
だが、３チームによる２次リーグ初戦でイタリアに１−２と敗れ、後がないブラジル戦も１−３の完敗で敗退。『サッカーダイジェスト』特派だった筆者も、この一戦を取材した。エスパニョールのホームスタジアムだった今はなきサリアの記者席は、スタンド最前列でピッチは目と鼻の先。ブラジルサポーターによるサンバのリズムに乗って躍動するブラジルとは対照的に、アルゼンチンのフラストレーションは手に取るように分かった。それがピークに達し、厳しいマークで堪忍袋の緒が切れたマラドーナがバチスタを蹴って退場処分となる。
カルロス・ビラルド監督の下で連覇が期待された1990年のチームは、満身創痍でようやく決勝にたどり着いた。ノックアウトステージに入り、準々決勝でドラガン・ストイコビッチのユーゴスラビア、準決勝でロベルト・バッジョの地元イタリアをともにPK戦の末に退けた。だが、それまでの代償は大きく、西ドイツとの決勝はクラウディオ・カニーヒアなど４人の主力選手が出場停止。最前線にマラドーナを残して守りを固め、少ないチャンスに懸けるも、頼みのエースにはギド・ブッフバルトらの厳しい監視の目が光り、試合終盤にPKを献上して０−１で涙をのんだ。この決勝ではアルゼンチンに２人の退場者が出て、最後は９人で戦った。
リオネル・スカローニ監督が指揮する今大会のアルゼンチンも、準決勝まで７戦全勝とはいえ、決して楽な戦いで勝ち進んできたわけではない。延長戦にもつれ込んだ試合も２つあったし、アディショナルタイムの逆転劇で辛くも生き残った２試合もあった。だが、PK戦にもつれることなく、しっかりと勝ち切っている。チームの士気は高まるだろうし、大エースのリオネル・メッシを中心とした結束力も高まっているだろう。
取るに足らないことかもしれないが、連覇を目ざして臨んだ過去二度の大会は、初戦でそれぞれベルギー、カメルーンに０−１で敗れたが、今回はアルジェリアに３−０と快勝。前回カタール大会の初戦でサウジアラビアに逆転で１−２と苦杯を喫した教訓を活かしたともいえる。そんなところが、これまでと流れが違う気がする。
アルゼンチンが「三度目の正直」で連覇を成し遂げるのか、それとも「二度あることは三度ある」のか。注目のスペインとの決勝キックオフは、日本時間20日の午前４時である。
取材・文●石川 聡
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W杯連覇は過去に２例しかない。第２次世界大戦前の1934年イタリア大会、1938年フランス大会で連続優勝したイタリア。そして、戦後の1958年スウェーデン大会、1962年チリ大会でタイトルを獲得したブラジルだ。今回の決勝でアルゼンチンが勝てば、史上３か国目となる。アルゼンチンは1982年スペイン大会、1990年イタリア大会で連覇に挑んだが、いずれもタイトル防衛に失敗している。それはどのような戦いだったのかを振り返ってみたい。
だが、３チームによる２次リーグ初戦でイタリアに１−２と敗れ、後がないブラジル戦も１−３の完敗で敗退。『サッカーダイジェスト』特派だった筆者も、この一戦を取材した。エスパニョールのホームスタジアムだった今はなきサリアの記者席は、スタンド最前列でピッチは目と鼻の先。ブラジルサポーターによるサンバのリズムに乗って躍動するブラジルとは対照的に、アルゼンチンのフラストレーションは手に取るように分かった。それがピークに達し、厳しいマークで堪忍袋の緒が切れたマラドーナがバチスタを蹴って退場処分となる。
カルロス・ビラルド監督の下で連覇が期待された1990年のチームは、満身創痍でようやく決勝にたどり着いた。ノックアウトステージに入り、準々決勝でドラガン・ストイコビッチのユーゴスラビア、準決勝でロベルト・バッジョの地元イタリアをともにPK戦の末に退けた。だが、それまでの代償は大きく、西ドイツとの決勝はクラウディオ・カニーヒアなど４人の主力選手が出場停止。最前線にマラドーナを残して守りを固め、少ないチャンスに懸けるも、頼みのエースにはギド・ブッフバルトらの厳しい監視の目が光り、試合終盤にPKを献上して０−１で涙をのんだ。この決勝ではアルゼンチンに２人の退場者が出て、最後は９人で戦った。
リオネル・スカローニ監督が指揮する今大会のアルゼンチンも、準決勝まで７戦全勝とはいえ、決して楽な戦いで勝ち進んできたわけではない。延長戦にもつれ込んだ試合も２つあったし、アディショナルタイムの逆転劇で辛くも生き残った２試合もあった。だが、PK戦にもつれることなく、しっかりと勝ち切っている。チームの士気は高まるだろうし、大エースのリオネル・メッシを中心とした結束力も高まっているだろう。
取るに足らないことかもしれないが、連覇を目ざして臨んだ過去二度の大会は、初戦でそれぞれベルギー、カメルーンに０−１で敗れたが、今回はアルジェリアに３−０と快勝。前回カタール大会の初戦でサウジアラビアに逆転で１−２と苦杯を喫した教訓を活かしたともいえる。そんなところが、これまでと流れが違う気がする。
アルゼンチンが「三度目の正直」で連覇を成し遂げるのか、それとも「二度あることは三度ある」のか。注目のスペインとの決勝キックオフは、日本時間20日の午前４時である。
取材・文●石川 聡
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