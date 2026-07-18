7月15日、「アレン様」の愛称で知られるタレントのアレンが、自身のYouTubeチャンネルを更新し、お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコにブチギレたことについて語った。SNSで注目を集めていた騒動に言及したが、アレンの言動が物議を醸している。

発端となったのは、アレンがInstagramのストーリーズで、《会場が笑えないほどの発言を川村さんがされ、アレン様が激怒いたしました》とつづり、アレンがレギュラー出演するYouTube番組『IN MY OPINION presents BLACK or WHITE』の公開収録の動画を投稿したこと。

「動画では、進行者から番組の感想を求められたアレンさんが、『とくに感想はないです。川村さんのせいで感想がありません』と冷たい口調で話し、川村さんが慌てた様子で『え〜。ごめんなさいごめんなさい!』と謝っていました。アレンさんは不機嫌そうな表情を浮かべており、この動画がSNSで拡散されると、なんらかのトラブルがあったのではないかとして、注目を集めたのです」（スポーツ紙記者）

冒頭の動画で、アレンは川村と過去に何度か共演しており、「エミコさん優しいし好きって思って、その気持ちは変わらないんですよ」と前置きし、当日の様子を説明した。

「アレンさんによれば、番組内の企画で『一番無難であいまいなコメントをしていた人』を指名する場面があり、『（攻めた発言ではなく）エミコさんのキャラクターどおりの発言をされていたから』とし、川村さんの名前をあげたそうです。すると、川村さんは席を立ち、大きな声で『あんたねぇ、ぼーっと床見て人の話もろくに聞いてないような態度の奴が、知ったかぶって言ってるんじゃねぇよ』と言い返してきたことを告白。

川村さんは番組を盛りあげるエンタメとしておこなったと説明したそうですが、アレンさんは『エンタメキレ芸という枠に乗っかって、本当にイラッときたことをあたしにぶつけてきた』『見に来てくださっているかたに申し訳ない気持ちになったし、そういった意味であたしはちょっと気分を害した』と、不機嫌になった理由を説明しました」（芸能記者）

アレンは「あたしがバーッと怒って、あたしが途中でスタジオを出て」と、収録中のスタジオから途中退席したことを告白。動画終盤には、涙を流しながらファンへの思いを語る場面もあった。ただ、Xでは

《ステージ上でマジ切れするとか、客や関係者に対しても失礼だわ》

《いくらイラついても自分のファン達がいるから尚更途中で退席するのは良くない》

《自分勝手に怒って出ていくのは得策ではなかったと思うし、そういうのは裏で話し合うのがプロじゃないのかなとは思う》

など、厳しい声があがっている。

「アレンさんは多忙を理由に、『普段みたいに鋭いツッコミだったりとか、鋭い切れ味のコメントが残せてたかというと、正直残せてなかった』と反省していました。しかし、川村さんのイジリに腹を立て、途中で退席したことから、仕事を放棄したような印象を与えたようです。

また、発端となったInstagramの動画では、川村さんがしきりに謝っていたことから、アレンさんに対して失礼なことを言ったのではないかという憶測が広がりました。まだ放送されていない番組の収録の様子の一部をSNSにアップし、混乱を招いたことにも疑問を持たれているようです」（前出・芸能記者）

アレンは、2014年のバラエティ番組『私の何がイケないの？』（TBS系）に出演し、美容整形に高額なお金をかけた人物として注目を集める。その後、YouTubeやバラエティ番組に出演し、歯に衣着せぬ発言と独特の価値観を確立し、レギュラー番組も抱えている。

「2025年9月、自身のエッセイ本に関するイベントで、今後目指すポジションを聞かれると、アレンさんは『目指すというと語弊があるかもしれないんですけど、私マツコさん大好きなの。マツコさんは仕事を一緒にしていても優しいし、貫禄もある』と、マツコ・デラックスさんに憧れていることを明かしました。

アレンさんも毒舌で、最近は番組の“ご意見番”として出演することも増え、マツコさんのような活動も見受けられます。ただ、マツコさんは辛辣な発言をしつつも、相手に敬意を見せてフォローするなど、絶妙なバランスが好感を持たれています。一方、アレンさんは今回のように、現場や共演者を混乱させるなど、危うさも見られ、違いが際立っています」（同前）

ファンのあいだで、アレンの言動に関して「すべてアレン様が正しいでございます」を略して、「全ア」と称されている。共演者に腹を立て、途中退席することは“全ア”になるのだろうか……。