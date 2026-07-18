スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は17日、大谷翔平投手（32）のナ・リーグMVP受賞オッズを設定する難しさを特集した。

大谷は7月の打率が2割6分3厘にとどまり、投手としても直近4試合連続で複数失点。左膝のメンテナンスでオールスター戦も欠場したが、それでも米スポーツブック「ファナティクス」のMVPオッズはマイナス1800。受賞確率は約95％と見積もられている。一時はマイナス4000まで下がっており、同社の担当者は、もはや「大谷がMVP級のシーズンを送るか」ではなく、「誰かが大谷を上回るほどの活躍をするか、あるいは大谷が故障で長期離脱するか」を考えてオッズを決めていると説明した。

ちなみにマイナス1800とは1800ドル賭けて100ドルの利益という意味。「ほぼ間違いなく勝つ」と市場が見ている選手で、マイナス4000とは4000ドル賭けて利益は100ドル。ブックメーカーは「大谷がMVPを逃す可能性はほとんどない」と考えていたことになる。

大谷は前半戦、OPS・953でナ・リーグ3位。投手でも規定投球回にはわずかに届かないものの、WHIP0・95はリーグ3位相当だった。最大の対抗馬はカブスのピート・クローアームストロングでプラス750、メッツのフアン・ソトはプラス4000。大谷は4年連続、過去6年で5度目のMVP受賞ペースにある。同サイトは、今後の焦点は膝の状態と長期離脱の可能性で、来季は開幕時からさらに低いオッズになる可能性もあると伝えた。