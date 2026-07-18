2026年7月16日、ホンダは軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」のマイナーチェンジを発表し、翌17日から販売を開始しています。

同車は2011年の初代モデル誕生以来、日本国内の新車販売台数において絶対的な王者として君臨し続けている、まさにホンダの看板車種。

【画像】超カッコイイ！ これが新型「N-BOX」です！（31枚）

そのN-BOXシリーズのなかでも、とくに多くの支持を集めているエアロモデル「N-BOXカスタム」は、今回の改良でエクステリアデザインなどが劇的な変貌を遂げたため、ホンダファンを中心に大きな話題を呼んでいます。

2023年10月に登場した現行型の3代目N-BOXカスタムは当初、ライバル車たちがこぞって採用していた「押し出し感の強いデザイン」を抑え、比較的シンプルでクリーンなフロントマスクを採用していました。

しかし、モデルライフの途中で実施された今回のアップデートでは、その方向性を大きく転換。

フロントフェイスには、直線とU字型を組み合わせた極太のクロームメッキグリルが新たに備わり、ヘッドライトと一体化して光る横一文字のアクセサリーLEDと相まって、高級ミニバンにも引けを取らない強烈な迫力を放つようになりました。

フロントバンパー下部も末広がりの安定感ある造形となり、フォグランプも丸型からシャープなスクエア形状へと変更されています。

リア周りを見ても、従来は無塗装の樹脂素材だったバンパーがボディと同色に塗装され、テールランプから流れるようなメッキガーニッシュが追加されるなど、後ろ姿の存在感も格段にアップしました。

この大胆なデザイン変更に対し、SNSをはじめとするインターネット上では早速さまざまな反響が寄せられています。

「新型N-BOXカスタムのフロントマスク、すごく好感が持てる」「これ良いじゃん！」「こういうデザインは間違いなく売れると思う」「存在感だけなら、もう軽自動車に見えないレベル」といった、迫力あるスタイリングを歓迎するポジティブな声が見られ、新しい顔立ちがさっそく多くのユーザーの心を掴んでいる様子です。

一方で、「従来のシンプルな顔も好きだったけど市場にはウケなかったのかな？」「今回の改良でライバルと同じようなオラオラ顔に戻った…」と、戦略の転換を冷静に分析する意見も見受けられます。

一部には「フロントのガーニッシュが分厚すぎ」「ギラギラしすぎだろ」といった声も存在しますが、そうした賛否両論が巻き起こること自体が、このクルマに対する世間の注目度の高さを証明していると言えるでしょう。

また、この新型N-BOXカスタムは外観の進化だけでなく、室内空間や装備の充実度も大きく向上しています。

インテリアはシックなブラックを基調としつつ、車内を彩るイルミネーションがクールなナイトブルーに変更され、より上質で大人びた空間へと仕立てられました。

さらに、日常の使い勝手を高めるタイプCのセンターUSBチャージャーや、前席背面のシートバックアッパーポケットを全車に標準装備。

くわえて、一部のグレードには大型の9インチナビゲーションシステムやETC2.0車載器、マルチビューカメラシステム、さらには冬場に嬉しいステアリングヒーターや本革巻きステアリングなどが惜しみなく標準採用され、もはや軽自動車という枠組みを超えた豪華な設えとなっています。

より個性を際立たせたいユーザーに向けて、外装のメッキパーツをダーククロームに変更した「コーディネートスタイル」も設定されており、ボディカラーにはルーフをブラックで塗り分けた2トーンカラーも選択可能です。

パワートレインは、扱いやすい自然吸気エンジンと、より力強い走りが楽しめるターボエンジンの2種類が用意され、それぞれにFF（前輪駆動）と4WD（四輪駆動）が設定されています。

車両価格（消費税込）は199万4300円から274万3400円に設定。

充実した装備と堂々たるデザインを手に入れたことで、その魅力はさらに強固なものとなりました。

シンプル路線から一転して、精悍さと高級感を前面に押し出した新型N-BOXカスタムは、これからも日本の道路を大いに賑わせてくれそうです。