【きょうから】ナイトプール「子ども初解禁」＆「学割で半額以下」 ホテルニューオータニ幕張でスタート
愛らしいペンギンのボトルを使用した「からふるぺんぎんドリンク」も新登場
千葉・ホテルニューオータニ幕張は、アウトドアプール『Shell Pool』をきょう18日〜9月22日の期間限定で営業する。今回は子どもの入場を解禁する宿泊者限定のファミリープランのほか、半額以下で楽しめる7月限定の学割プランなどが用意された。
【画像】かわいすぎ！新登場するオリジナルドリンク「からふるぺんぎんドリンク」
海外の南国リゾートを思わせる開放感あふれる空間でありながら、都心から最短約30分という好アクセスを誇るホテルニューオータニ幕張のアウトドアプール『Shell Pool』。今年のテーマは、心躍る“ピンク”と、煌めく“ゴールド”を掛け合わせた「PINK＆GOLD」。期間中は毎晩、プール全体を華やかなライトアップで彩り、どこを切り取ってもフォトジェニックな空間を演出する。きらめく水面と色鮮やかな光が織りなす、大人のぜいたくな夜が楽しめる。
「前期を頑張った自分へのご褒美に、最高の夏休みのスタートを」という想いから、昨年大好評を博した「学割プラン」が7月限定（きょう18日より販売）で再登場した。中学生以上の学生を対象に、通常最大6500円の入場料が土日祝日問わず半額以下の3000円（※要学生証提示）に。さらに、4人以上のグループ来場にはノンアルコールドリンクが1杯ずつプレゼントされ、学生の特別な思い出作りを後押しする。
また、例年子ども連れのファミリー層から多く寄せられていた「子どもと一緒にナイトプールを利用したい」という熱いリクエストに応え、今夏ついにナイトプールへの子どもの入場が解禁される。宿泊者限定で午後6時〜午後7時30分の時間帯は子どもと一緒にきらきらと輝く幻想的なプールの雰囲気が楽しめる。
さらに今夏は、愛らしいペンギンのボトルを使用した「からふるぺんぎんドリンク」が新登場。幻想的な夕陽をイメージした「サンセットオレンジ」（ジンジャーエール×オレンジの味わい）や、千葉の海を連想させる「マリンブルー」（カルピス×爽やかな塩レモンサイダー）、そしてナイトプールそのものにちなんだ「ピンクプール」（まろやかないちごみるく味）など、ホテルニューオータニ幕張のロケーションや自慢のスポットを連想させる全3種類がラインアップ。子どもから大人まで楽しめるオリジナルドリンクとして、夏気分を盛り上げる。
千葉・ホテルニューオータニ幕張は、アウトドアプール『Shell Pool』をきょう18日〜9月22日の期間限定で営業する。今回は子どもの入場を解禁する宿泊者限定のファミリープランのほか、半額以下で楽しめる7月限定の学割プランなどが用意された。
【画像】かわいすぎ！新登場するオリジナルドリンク「からふるぺんぎんドリンク」
海外の南国リゾートを思わせる開放感あふれる空間でありながら、都心から最短約30分という好アクセスを誇るホテルニューオータニ幕張のアウトドアプール『Shell Pool』。今年のテーマは、心躍る“ピンク”と、煌めく“ゴールド”を掛け合わせた「PINK＆GOLD」。期間中は毎晩、プール全体を華やかなライトアップで彩り、どこを切り取ってもフォトジェニックな空間を演出する。きらめく水面と色鮮やかな光が織りなす、大人のぜいたくな夜が楽しめる。
また、例年子ども連れのファミリー層から多く寄せられていた「子どもと一緒にナイトプールを利用したい」という熱いリクエストに応え、今夏ついにナイトプールへの子どもの入場が解禁される。宿泊者限定で午後6時〜午後7時30分の時間帯は子どもと一緒にきらきらと輝く幻想的なプールの雰囲気が楽しめる。
さらに今夏は、愛らしいペンギンのボトルを使用した「からふるぺんぎんドリンク」が新登場。幻想的な夕陽をイメージした「サンセットオレンジ」（ジンジャーエール×オレンジの味わい）や、千葉の海を連想させる「マリンブルー」（カルピス×爽やかな塩レモンサイダー）、そしてナイトプールそのものにちなんだ「ピンクプール」（まろやかないちごみるく味）など、ホテルニューオータニ幕張のロケーションや自慢のスポットを連想させる全3種類がラインアップ。子どもから大人まで楽しめるオリジナルドリンクとして、夏気分を盛り上げる。