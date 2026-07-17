日本代表戦士が今夏移籍の可能性がある“W杯のスター９人”に選出！ 英『BBC』がセレクト「今大会屈指の好プレーとして語り継がれるだろう」
世界的な評価は、着実に高まっているようだ。
英公共放送『BBC』は現地７月16日、「今夏移籍の可能性がある（北中米）ワールドカップのスター選手たち」９名を選出。フランス代表FWブラッドレー・バルコラやアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスらとともに、日本代表GK鈴木彩艶もセレクトされた。
イタリアのパルマに所属する鈴木は、北中米Ｗ杯でグループステージ３試合とラウンド32の全４試合でフル出場。大会を通じて好セーブを連発した。
そんな日本の守護神を、同メディアは「ゴールキーパーのスズキは素晴らしい活躍を見せた」と称賛。次のように続けた。
「ブラジル戦では、後半アディショナルタイムに決勝点を許してチームは敗れたが、ヴィニシウス・ジュニオールのシュートを指先で弾き出したセーブは、今大会屈指の好プレーとして語り継がれるだろう」
また、23歳GKへ興味を示すクラブにも言及。「ニューカッスルは、このパルマ所属のGKを注視しており、リーズも獲得に関心を寄せていると報じられている」と伝えた。
様々なクラブから注目を浴びている鈴木は、果たして今夏にステップアップ移籍を果たせるのか。
なお、『BBC』に選ばれた９名は以下の通りだ。
GK
鈴木彩艶（日本代表）
DF
ジェド・スペンス（イングランド代表）
ジョン・ストーンズ（イングランド代表）
アントニー・ロビンソン（アメリカ代表）
MF
アユブ・ブアディ（モロッコ代表）
FW
ミケル・オジャルサバル（スペイン代表）
ブラッドレー・バルコラ（フランス代表）
フリアン・アルバレス（アルゼンチン代表）
ヤン・ディオマンデ（コートジボワール代表）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】『BBC』も手放しで称賛。鈴木がブラジル戦で魅せたスーパーセーブ！
英公共放送『BBC』は現地７月16日、「今夏移籍の可能性がある（北中米）ワールドカップのスター選手たち」９名を選出。フランス代表FWブラッドレー・バルコラやアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスらとともに、日本代表GK鈴木彩艶もセレクトされた。
イタリアのパルマに所属する鈴木は、北中米Ｗ杯でグループステージ３試合とラウンド32の全４試合でフル出場。大会を通じて好セーブを連発した。
そんな日本の守護神を、同メディアは「ゴールキーパーのスズキは素晴らしい活躍を見せた」と称賛。次のように続けた。
また、23歳GKへ興味を示すクラブにも言及。「ニューカッスルは、このパルマ所属のGKを注視しており、リーズも獲得に関心を寄せていると報じられている」と伝えた。
様々なクラブから注目を浴びている鈴木は、果たして今夏にステップアップ移籍を果たせるのか。
なお、『BBC』に選ばれた９名は以下の通りだ。
GK
鈴木彩艶（日本代表）
DF
ジェド・スペンス（イングランド代表）
ジョン・ストーンズ（イングランド代表）
アントニー・ロビンソン（アメリカ代表）
MF
アユブ・ブアディ（モロッコ代表）
FW
ミケル・オジャルサバル（スペイン代表）
ブラッドレー・バルコラ（フランス代表）
フリアン・アルバレス（アルゼンチン代表）
ヤン・ディオマンデ（コートジボワール代表）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】『BBC』も手放しで称賛。鈴木がブラジル戦で魅せたスーパーセーブ！