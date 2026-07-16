【FIFAワールドカップ2026】イングランド代表 1ー2 アルゼンチン代表（日本時間7月16日／アトランタ・スタジアム）

【映像】弾丸シュートが”ギリギリ通過”する瞬間（実際の様子）

イングランド代表のMFジュード・ベリンガムが、痛恨の失点シーンで見せた落胆の姿に注目が集まっている。懸命にシュートブロックへ飛び込むも、あと一歩届かなかった。

イングランドは16日、FIFAワールドカップ2026準決勝でアルゼンチン代表と対戦。序盤から激しい局地戦が続く中、55分にFWアンソニー・ゴードンのゴールで先制に成功した。

しかし85分、右CKの流れからアルゼンチン代表のMFエンソ・フェルナンデスに強烈なミドルシュートを許す。ボックス内でクロス対応のポジションを取っていたベリンガムは、瞬時に判断して持ち場を離れ、シュートブロックへ全力で飛び込んだ。滑り込みながら半身の体勢で右足を懸命に伸ばし、わずかな可能性にかける。

それでもエンソ・フェルナンデスの放ったシュートは、その足先のわずか上を通過し、ゴール左隅へと突き刺さった。ピッチに倒れ込んだベリンガムは、そのままボールの行方を見つめ、ネットが揺れると力なく項垂れて動けず。あと一歩届かなかった現実を受け止めるように、その場に崩れ落ちた。

この場面について、DAZNで解説を務めた元日本代表の戸田和幸氏は「滑った右腰の上のあたりを、ギリギリ。こんなところ抜けないよと。その分ジョーダン・ピックフォードが遅れましたね」と解説した。SNS上でも「これはツラすぎる」「ベリンガムよく反応したんだけどな」「ベリンガムだけは見てた」「悔しいなベリンガム」「間に合ってただけにこれは残念」といった声が相次ぎ、懸命なプレーに対する共感が広がった。

なお試合は後半アディショナルタイムにアルゼンチン代表のFWラウタロ・マルティネスが決勝点を挙げ、イングランドは1ー2で逆転負け。1966年大会以来となる優勝を目指したが、無念の準決勝敗退となった。

（FIFAワールドカップ2026）