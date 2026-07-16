株でボロ負けの水谷隼、また嘆き「昨日全力信用買いした…」 翌日に日経平均株価が大暴落
■株やFX取引で爆損続く
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が16日、自身のXを更新。日経平均株価が一時2000円以上の大暴落したことを受け、前日に株を仕込んでいたことを報告した。
【画像】気になる！これまでの水谷隼が爆損した株
定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「明日大暴落したらほんとに呪われてるよなぁと思いながら、昨日全力信用買いした…クロス円もロングしたからいよいよダメだ」と報告。株を仕込んだ翌日に日経平均株価の大暴落を受けたことを嘆いた。
なお、水谷は先日、「全ポジ損切った…1ヶ月前から何しても上手くいかない感覚があったのに無理していったら案の定玉砕しました」と持ち株を損切りしたことを説明。また、「FXもとんでもない含み損があるので損切りしてしばらく冬眠します。みなに幸あれ」とFX取引きも不調だと明かしていた。
爆損が続く水谷は、『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が16日、自身のXを更新。日経平均株価が一時2000円以上の大暴落したことを受け、前日に株を仕込んでいたことを報告した。
【画像】気になる！これまでの水谷隼が爆損した株
定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「明日大暴落したらほんとに呪われてるよなぁと思いながら、昨日全力信用買いした…クロス円もロングしたからいよいよダメだ」と報告。株を仕込んだ翌日に日経平均株価の大暴落を受けたことを嘆いた。
爆損が続く水谷は、『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。