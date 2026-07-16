GMOペイメントゲートウェイは16日、公式サイトを通じ、週刊新潮の報道を受け、元従業員が在職中に無断で別会社を設立し、その会社が同社と関係があるかのような説明を行った上で、日本ゲームカード（NGC）と契約を締結していたことが判明したと発表した。同社は事実関係を確認した上で、就業規則に基づき当該従業員を懲戒解雇処分とした。再発防止に向け、社内管理体制を強化するとしている。

一方、この問題を巡っては週刊新潮が、タレント神田うのさんの夫で実業家の西村拓郎氏とされる人物の音声を報道。「土下座でもしろ」などとする発言が話題となった。

これを受け、GMOインターネットグループ代表の熊谷正寿氏は16日、X（旧ツイッター）で見解を表明。「神田うのさんは、本件に一切関係しておられません。記事の見出しは、事実関係について誤解を招きかねないものと考えております」とした上で、「西村拓郎さんは私たちの認識では被害者であり、当グループの元パートナー（社員）が関与した契約上のトラブルが原因でお怒りになったと理解している」と説明した。

熊谷氏は、神田さんと西村氏に心痛を与えたとして謝罪した上で「報道で取り上げられたやり取りの背景には、当グループとしても看過できない経緯があったと認識しておりますが、現在、関係当局に相談している案件であるため、個別の当事者や事実関係の詳細への言及は差し控えさせていただきます」とした。