◇W杯北中米大会準決勝 イングランド 1―2 アルゼンチン（2026年7月15日 アトランタ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は15日（日本時間16日）、準決勝残り1試合が行われ、イングランド（FIFAランク4位）が前回王者アルゼンチン（同3位）に1―2と敗戦。1点リードし“勝利目前”とした後半40分からわずか7分間で2失点して悪夢の逆転負け。数々の名勝負を生んできた“因縁対決”に敗れ、60年ぶり優勝への夢が散った。

86年大会でのマラドーナの「神の手」をはじめ、過去に数々の因縁が生まれた対決とあって立ち上がりから激しいぶつかり合いは前半0―0で折り返した。

均衡が破れたのは後半10分。FWケーン（Bミュンヘン）が起点となって右サイドのロジャーズが低い弾道のクロスを入れると、ファーサイドに飛び込んだFWゴードン（ニューカッスル）が右足で押し込んで先制に成功。

決勝進出が見えてくる中で、同40分から悪夢が待っていた。FWメッシからのパスを受けたMFエンソ・フェルナンデスに右足での豪快ミドルを決められて同点に追いつかれた。さらに後半ATにもFWメッシの絶妙アシストからFWマルティネスに決勝弾を許してまさかの逆転負けを喫した。

英メディアBBCでは「トゥヘル監督の慎重さは裏目に出た」と見出しをつけて「ワールドカップ準決勝のアルゼンチン戦という状況下では相対的に優位に立っていたとはいえ、トゥヘル監督率いるイングランドは、主導権を譲り渡してしまい、壊滅的な結果を招いた。イングランドは自陣ペナルティエリアに押し込まれ、猛攻にさらされた。トゥヘル監督は時期尚早に5バックにシステムを変更したが、それがプレッシャーを招き、最終的にイングランドは崩壊した。近年の数々の失望の中でも、イングランドにとってこれは最も痛ましいものかもしれない。なぜなら、彼らはあと一歩のところまで迫りながら、お決まりの苦い結末を迎えたからだ」と報じた。